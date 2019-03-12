'Tay trắng' sau ly hôn phải làm việc cật lực nuôi con, Dương Cẩm Lynh bất ngờ đi chơi chung với chồng cũ

Hậu trường 12/03/2019 15:05

Dương Cẩm Lynh và nhà sản xuất phim Anh Khoa trở thành tâm điểm chú ý của công chúng khi bất ngờ đi du lịch chung cùng hội bạn thân.

Cách đây không lâu, diễn viên Lê Phương vừa đăng tải loạt ảnh vui vẻ khi cùng hội bạn thân đi du lịch nước ngoài. Chuyến đi có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ Việt như: vợ chồng Thúy Diễm - Lương Thế Thành, Dương Cẩm Lynh, Ngân Khánh...

'Tay trắng' sau ly hôn phải làm việc cật lực nuôi con, Dương Cẩm Lynh bất ngờ đi chơi chung với chồng cũ - Ảnh 1
Thúy Diễm, Ngân Khánh, Dương Cẩm Lynh, Lê Phương đang đi du lịch Singapore - Ảnh: FBNV
'Tay trắng' sau ly hôn phải làm việc cật lực nuôi con, Dương Cẩm Lynh bất ngờ đi chơi chung với chồng cũ - Ảnh 2
Các mỹ nhân nhận được nhiều lời khen vì nhan sắc xinh đẹp theo thời gian - Ảnh: FBNV
'Tay trắng' sau ly hôn phải làm việc cật lực nuôi con, Dương Cẩm Lynh bất ngờ đi chơi chung với chồng cũ - Ảnh 3
Diễn viên Lê Phương lộ thân hình mũm mĩm cùng vòng 2 lớn - Ảnh: FBNV
'Tay trắng' sau ly hôn phải làm việc cật lực nuôi con, Dương Cẩm Lynh bất ngờ đi chơi chung với chồng cũ - Ảnh 4
Lê Phương đi chơi cùng chồng và con trai - Ảnh: FBNV
'Tay trắng' sau ly hôn phải làm việc cật lực nuôi con, Dương Cẩm Lynh bất ngờ đi chơi chung với chồng cũ - Ảnh 5
Dương Cẩm Lynh đưa con trai đi du lịch - Ảnh: FBNV

Trong suốt hành trình của mình, các nghệ sĩ liên tục cập nhật những hình ảnh mới nhất đến công chúng. Đáng chú ý, trong loạt ảnh được Lê Phương đăng tải có sự xuất hiện của chồng cũ Dương Cẩm Lynh - nhà sản xuất phim Anh Khoa. Sau gần một năm ly hôn, đây là lần hiếm hoi cặp đôi hội ngộ trong cùng một khung hình. Dù đứng xa nhau nhưng có thể thấy, chân dài họ Dương vẫn rất vui vẻ khi chụp ảnh lưu niệm cùng chồng cũ và bạn bè.

'Tay trắng' sau ly hôn phải làm việc cật lực nuôi con, Dương Cẩm Lynh bất ngờ đi chơi chung với chồng cũ - Ảnh 6
Không hề né tránh, Dương Cẩm Lynh nở nụ cười rạng ngời khi chụp hình chung với chồng cũ sau gần 1 năm ly hôn - Ảnh: FBNV

Ngay sau khi hình ảnh này được chia sẻ, cặp đôi nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Người hâm mộ vô cùng ngạc nhiên trước sự hội ngộ của cả hai sau chia tay. Đặc biệt, nhiều dân mạng hoài nghi liệu có phải cặp đôi đã quay lại với nhau. Một fan để lại bình luận: “Chị Lynh với chồng quay lại rồi ak, mừng cho gia đình nhỏ của chị”.

'Tay trắng' sau ly hôn phải làm việc cật lực nuôi con, Dương Cẩm Lynh bất ngờ đi chơi chung với chồng cũ - Ảnh 7
Cô cho biết hôn nhân đổ vỡ vì bất đồng quan điểm trong cuộc sống - Ảnh: Internet

Sau thời gian chung sống, Dương Cẩm Lynh và chồng cũ Anh Khoa công khai thông tin đã ly hôn vào tháng 9/2018. Sau khi chia tay, cô dọn ra khỏi biệt thự đến sống ở chung cư cùng con trai. Ra đi với hai bàn tay trắng, bà mẹ đơn thân nhanh chóng lấy lại cân bằng trong cuộc sống. Cô quay lại với công việc đóng phim, tham dự sự kiện để ổn định kinh tế, lo cho con trai.

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Từ khóa:   Dương Cẩm Lynh Dương Cẩm Lynh ly hôn

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