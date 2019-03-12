'Tay trắng' sau ly hôn phải làm việc cật lực nuôi con, Dương Cẩm Lynh bất ngờ đi chơi chung với chồng cũ

Cách đây không lâu, diễn viên Lê Phương vừa đăng tải loạt ảnh vui vẻ khi cùng hội bạn thân đi du lịch nước ngoài. Chuyến đi có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ Việt như: vợ chồng Thúy Diễm - Lương Thế Thành, Dương Cẩm Lynh, Ngân Khánh...

Thúy Diễm, Ngân Khánh, Dương Cẩm Lynh, Lê Phương đang đi du lịch Singapore - Ảnh: FBNV

Các mỹ nhân nhận được nhiều lời khen vì nhan sắc xinh đẹp theo thời gian - Ảnh: FBNV

Diễn viên Lê Phương lộ thân hình mũm mĩm cùng vòng 2 lớn - Ảnh: FBNV

Lê Phương đi chơi cùng chồng và con trai - Ảnh: FBNV

Dương Cẩm Lynh đưa con trai đi du lịch - Ảnh: FBNV

Trong suốt hành trình của mình, các nghệ sĩ liên tục cập nhật những hình ảnh mới nhất đến công chúng. Đáng chú ý, trong loạt ảnh được Lê Phương đăng tải có sự xuất hiện của chồng cũ Dương Cẩm Lynh - nhà sản xuất phim Anh Khoa. Sau gần một năm ly hôn, đây là lần hiếm hoi cặp đôi hội ngộ trong cùng một khung hình. Dù đứng xa nhau nhưng có thể thấy, chân dài họ Dương vẫn rất vui vẻ khi chụp ảnh lưu niệm cùng chồng cũ và bạn bè.