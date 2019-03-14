Không phải đoán già đoán non, Dương Cẩm Lynh lên tiếng về thông tin quay lại với chồng cũ

Hậu trường 14/03/2019 18:30

Gần 1 năm sau ly hôn, gần đây bất ngờ rộ lên tin đồn Dương Cẩm Lynh quay lại với nhà sản xuất phim Anh Khoa.

Cách đây ít ngày, trên mạng xã hội bất ngờ rộ lên tin đồn Dương Cẩm Lynh quay lại với chồng cũ - nhà sản xuất phim Anh Khoa. Thông tin này bắt nguồn từ việc cô và chồng cũ cùng xuất hiện ở một khung hình trong chuyến du lịch Singapore ít ngày trước. Dù không đứng cạnh nhau, nhưng thái độ vui vẻ và tươi cười của Á hậu điện ảnh 1999 và chồng cũ khiến người hâm mộ đoán già đoán non rằng có lẽ cặp đôi đã tái hợp sau gần 1 năm ly hôn.

Không phải đoán già đoán non, Dương Cẩm Lynh lên tiếng về thông tin quay lại với chồng cũ - Ảnh 1
Dương Cẩm Lynh vừa có chuyến du lịch nước ngoài cùng hội bạn thân. Trên trang cá nhân, cô chia sẻ nhiều khoảnh khắc đáng nhớ bên cạnh con trai và không hề có sự xuất hiện của chồng cũ - Ảnh: FBNV
Không phải đoán già đoán non, Dương Cẩm Lynh lên tiếng về thông tin quay lại với chồng cũ - Ảnh 2
Thế nhưng, trong một bức ảnh được diễn viên Lê Phương đăng tải lại có sự xuất hiện của Anh Khoa. Việc này làm dấy lên tin đồn cặp đôi tái hợp sau gần 1 năm ly hôn - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên mới đây, khi trả lời truyền thông, Dương Cẩm Lynh đã phủ nhận thông tin này. Bà mẹ đơn thân cho biết: "Chỉ là tôi sang Singapore cùng con trai và nhóm bạn thân. Anh ấy cũng đi cùng mấy người bạn. Anh ấy muốn gặp con trai nên chúng tôi đi chung để anh tiện chăm sóc con trai mà thôi".

Không phải đoán già đoán non, Dương Cẩm Lynh lên tiếng về thông tin quay lại với chồng cũ - Ảnh 3
Gần 1 năm làm mẹ đơn thân, nữ diễn viên ngày càng trở nên xinh đẹp, quyến rũ - Ảnh: FBNV
Không phải đoán già đoán non, Dương Cẩm Lynh lên tiếng về thông tin quay lại với chồng cũ - Ảnh 4
Ngoài công việc quay phim, cô dành nhiều thời gian để chăm sóc "hoàng tử bé" của mình - Ảnh: FBNV

Trước đó, chân dài này từng chia sẻ, ra đi “tay trắng” sau ly hôn nên cô sẽ làm việc cật lực để lo cho con trai tốt nhất. Được biết, sau khi “đường ai nấy đi” Dương Cẩm Lynh và chồng cũ vẫn giữ mối quan hệ bạn bè vì con trai đầu lòng. Anh Khoa rất có trách nhiệm với con trai chung của cả hai và chu cấp tiền đầy đủ. Ngoài vật chất, nhà sản xuất phim Anh Khoa cũng không để bé Will thiếu thốn tình cha. Mỗi tuần, anh đều sắp xếp thời gian chơi với con.

'Tay trắng' sau ly hôn phải làm việc cật lực nuôi con, Dương Cẩm Lynh bất ngờ đi chơi chung với chồng cũ

'Tay trắng' sau ly hôn phải làm việc cật lực nuôi con, Dương Cẩm Lynh bất ngờ đi chơi chung với chồng cũ

Dương Cẩm Lynh và nhà sản xuất phim Anh Khoa trở thành tâm điểm chú ý của công chúng khi bất ngờ đi du lịch chung cùng hội bạn thân.

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