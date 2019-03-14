Không phải đoán già đoán non, Dương Cẩm Lynh lên tiếng về thông tin quay lại với chồng cũ

Gần 1 năm sau ly hôn, gần đây bất ngờ rộ lên tin đồn Dương Cẩm Lynh quay lại với nhà sản xuất phim Anh Khoa.
- Ngắm vẻ 'nóng bỏng' của Dương Cẩm Lynh sau khi chia tay chồng đại gia, ôm con ra đi tay trắng
- Dọn đồ ra khỏi biệt thự sau ly hôn, Dương Cẩm Lynh làm việc ngày đêm kiếm tiền nuôi con
Cách đây ít ngày, trên mạng xã hội bất ngờ rộ lên tin đồn Dương Cẩm Lynh quay lại với chồng cũ - nhà sản xuất phim Anh Khoa. Thông tin này bắt nguồn từ việc cô và chồng cũ cùng xuất hiện ở một khung hình trong chuyến du lịch Singapore ít ngày trước. Dù không đứng cạnh nhau, nhưng thái độ vui vẻ và tươi cười của Á hậu điện ảnh 1999 và chồng cũ khiến người hâm mộ đoán già đoán non rằng có lẽ cặp đôi đã tái hợp sau gần 1 năm ly hôn.
Tuy nhiên mới đây, khi trả lời truyền thông, Dương Cẩm Lynh đã phủ nhận thông tin này. Bà mẹ đơn thân cho biết: "Chỉ là tôi sang Singapore cùng con trai và nhóm bạn thân. Anh ấy cũng đi cùng mấy người bạn. Anh ấy muốn gặp con trai nên chúng tôi đi chung để anh tiện chăm sóc con trai mà thôi".
Trước đó, chân dài này từng chia sẻ, ra đi “tay trắng” sau ly hôn nên cô sẽ làm việc cật lực để lo cho con trai tốt nhất. Được biết, sau khi “đường ai nấy đi” Dương Cẩm Lynh và chồng cũ vẫn giữ mối quan hệ bạn bè vì con trai đầu lòng. Anh Khoa rất có trách nhiệm với con trai chung của cả hai và chu cấp tiền đầy đủ. Ngoài vật chất, nhà sản xuất phim Anh Khoa cũng không để bé Will thiếu thốn tình cha. Mỗi tuần, anh đều sắp xếp thời gian chơi với con.