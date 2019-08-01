Bị đồn có người mới khi đăng ảnh thân mật cùng trai lạ, siêu mẫu Ngọc Quyên chính thức lên tiếng

Hậu trường 01/08/2019 16:51

Mới đây, bức ảnh thân mật của siêu mẫu Ngọc Quyên và một người đàn ông lạ mặt đã thu hút sự chú ý của nhiều người.

Hậu ly hôn, siêu mẫu Ngọc Quyên chọn cho mình cuộc sống bình yên bên con trai, tránh xa thị phi và những tin đồn tình cảm. Sau một lần đổ vỡ, người đẹp trở nên kín tiếng hơn. Cô hiếm khi chia sẻ về cuộc sống cá nhân trước công chúng.

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Siêu mẫu Ngọc Quyên và chồng cũ thuở còn mặn nồng - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, sáng nay (1/8), Ngọc Quyên bất ngờ gây chú ý khi đăng tải khoảnh khắc ôm một người đàn ông lạ mặt cùng dòng trạng thái đầy ẩn ý: “Cảm ơn ai đó luôn bên tôi trong những ngày giông tố”. Ngay lập tức, bạn bè và người hâm mộ hoài nghi người đàn ông bí mật này là bạn trai mới của cô. Nhiều người tỏ ra phấn khích vì đây là lần đầu tiên Ngọc Quyên tiết lộ về người mới sau ly hôn.

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Bức ảnh gây 'sóng gió' MXH ngày hôm nay - Ảnh: FB

Dưới bài đăng của Ngọc Quyên, cộng đồng mạng đã để lại hàng loạt bình luận chúc mừng cô đã tìm được bến đỗ mới.

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Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Ngay khi người hâm mộ đang xôn xao bàn tán về bạn trai Ngọc Quyên thì cô lại cho biết đây chỉ là một người bạn thân thiết của mình. Khoảng thời gian này, người đẹp chỉ muốn tập trung chăm sóc con trai và ổn định tài chính nên chuyện tình cảm đều gác sang một bên.

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Nữ người mẫu chủ yếu tập trung kinh doanh và chăm sóc con cái - Ảnh: FB

Tuy nhiên, Ngọc Quyên cũng cho biết cô sẵn sàng mở lòng nếu gặp một người đàn ông tốt. Đồng thời cô nhấn mạnh người đó cần có đủ sự chân thành để vượt qua được thử thách thời gian, sẵn sàng chờ đợi cô. Đối với một người mẹ đơn thân như Ngọc Quyên, tiêu chí hàng đầu khi tìm bạn trai chính là sự thông cảm và yêu thương con trai cô như con ruột.

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Ngọc Quyên đang chờ đợi người đàn ông sẵn sàng thấu hiểu cô - Ảnh: FB

Bên cạnh đó, người đẹp còn hài hước tiết lộ rằng nếu có người yêu, cô sẽ khoe ngay với người hâm mộ chứ không hề giấu giếm.

Diện bikini khoe vóc dáng nóng bỏng, Ngọc Quyên tự hào khi trở thành bà mẹ đơn thân xinh đẹp hậu ly hôn

Diện bikini khoe vóc dáng nóng bỏng, Ngọc Quyên tự hào khi trở thành bà mẹ đơn thân xinh đẹp hậu ly hôn

Trên trang cá nhân, loạt ảnh mới nhất được người mẫu Ngọc Quyên chia sẻ khiến nhiều chị em không ngừng xuýt xoa ghen tỵ.

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