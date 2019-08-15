Sau khi hôn nhân với chồng Việt kiều "gãy gánh giữa đường", siêu mẫu Ngọc Quyên đã lấy lại cân bằng trong cuộc sống. Cô cũng rút cho mình được bài học quý giá.

Cuối năm 2018, siêu mẫu Ngọc Quyên khiến người hâm mộ tiếc nuối khi tiết lộ đã ly hôn chồng Việt kiều sau 4 năm chung sống. Hậu ly hôn, ban đầu cô cảm thấy chông chênh khi phải làm mẹ đơn thân, tự chủ kinh tế và lo cho con trai. Thậm chí thời điểm đó, Ngọc Quyên còn bị chồng bác sĩ tố bán hàng rởm, mượn tên tuổi của mình để nhập mỹ phẩm không rõ nguồn gốc. Đứng trước sóng gió, cô chứng minh mình trong sạch và nhanh chóng lấy lại cân bằng trong cuộc sống. Hiện mỹ nhân sinh năm 1988 đang sống vui vẻ cùng con đầu lòng tại Mỹ, thi thoảng đi du lịch giải tỏa stress.

Sau thời gian tất bật làm việc, Ngọc Quyên đang cùng con trai du lịch, tận hưởng ngày hè đầy thú vị - Ảnh: FB Cô đã đón mẹ ruột sang Mỹ định cư để tiện chăm sóc, gần gũi cháu ngoại - Ảnh: FB Mới đây, nữ siêu mẫu vừa đăng tải bài viết nói về cuộc sống. Sau hàng loạt biến cố, Ngọc Quyên ngày càng bản lĩnh, mạnh mẽ và lạc quan hơn bao giờ hết. "Càng lớn tôi càng học và hiểu rõ sự sợ hãi. Chỉ khi mình ráng giữ thì sợ hãi càng xâm chiếm con người bạn. Chữ kệ tới đâu thì tới sẽ làm bạn dễ chịu hơn, cuộc đời vốn ngắn cứ sợ hoài chỉ làm bạn không vượt qua chính mình mà thôi.

Tôi vượt qua nhiều sóng gió của cuộc đời mỗi lần nhìn thấy sóng càng to tôi càng bình tĩnh hơn, nó không chiếm được sợ hãi của tôi nữa vì tôi dùng sợ hãi để trưởng thành, và vượt qua chính những cơn sóng dữ ấy. Enjoy với sự sợ hãi cũng là một nghệ thuật ấy sau khi buông bỏ tất cả bạn sẽ thấy nó thật nhẹ nhàng, quan trọng đừng tiếc nuối để nó giết bạn, lạc quan của bạn hằng ngày", cô viết. Ở tuổi 31, Ngọc Quyên khiến mọi người xuýt xoa với vóc dáng 'gái một con' nóng bỏng - Ảnh: FB Sau ly hôn, cô nàng càng chăm diện bikini khoe thân nuột nà - Ảnh: FB Dưới bài viết, nhiều người bày tỏ sự cảm phục ý chí vươn lên mạnh mẽ của Ngọc Quyên. Một số người gửi lời chúc cô ngày càng thành công và xinh đẹp, sớm tìm được hạnh phúc mới.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hau-ly-hon-bi-chong-viet-kieu-to-du-dieu-ngoc-quyen-rut-duoc-bai-hoc-xuong-mau-334548.html