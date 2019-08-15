Hậu ly hôn bị chồng Việt kiều tố đủ điều, Ngọc Quyên rút được bài học xương máu

Hậu trường 15/08/2019 16:49

Sau khi hôn nhân với chồng Việt kiều "gãy gánh giữa đường", siêu mẫu Ngọc Quyên đã lấy lại cân bằng trong cuộc sống. Cô cũng rút cho mình được bài học quý giá.

Cuối năm 2018, siêu mẫu Ngọc Quyên khiến người hâm mộ tiếc nuối khi tiết lộ đã ly hôn chồng Việt kiều sau 4 năm chung sống. Hậu ly hôn, ban đầu cô cảm thấy chông chênh khi phải làm mẹ đơn thân, tự chủ kinh tế và lo cho con trai.

Thậm chí thời điểm đó, Ngọc Quyên còn bị chồng bác sĩ tố bán hàng rởm, mượn tên tuổi của mình để nhập mỹ phẩm không rõ nguồn gốc. Đứng trước sóng gió, cô chứng minh mình trong sạch và nhanh chóng lấy lại cân bằng trong cuộc sống. Hiện mỹ nhân sinh năm 1988 đang sống vui vẻ cùng con đầu lòng tại Mỹ, thi thoảng đi du lịch giải tỏa stress.

sieu mau ngoc quyen 1
Sau thời gian tất bật làm việc, Ngọc Quyên đang cùng con trai du lịch, tận hưởng ngày hè đầy thú vị - Ảnh: FB
sieu mau ngoc quyen 2
Cô đã đón mẹ ruột sang Mỹ định cư để tiện chăm sóc, gần gũi cháu ngoại - Ảnh: FB

Mới đây, nữ siêu mẫu vừa đăng tải bài viết nói về cuộc sống. Sau hàng loạt biến cố, Ngọc Quyên ngày càng bản lĩnh, mạnh mẽ và lạc quan hơn bao giờ hết.

"Càng lớn tôi càng học và hiểu rõ sự sợ hãi. Chỉ khi mình ráng giữ thì sợ hãi càng xâm chiếm con người bạn. Chữ kệ tới đâu thì tới sẽ làm bạn dễ chịu hơn, cuộc đời vốn ngắn cứ sợ hoài chỉ làm bạn không vượt qua chính mình mà thôi.

Tôi vượt qua nhiều sóng gió của cuộc đời mỗi lần nhìn thấy sóng càng to tôi càng bình tĩnh hơn, nó không chiếm được sợ hãi của tôi nữa vì tôi dùng sợ hãi để trưởng thành, và vượt qua chính những cơn sóng dữ ấy. Enjoy với sự sợ hãi cũng là một nghệ thuật ấy sau khi buông bỏ tất cả bạn sẽ thấy nó thật nhẹ nhàng, quan trọng đừng tiếc nuối để nó giết bạn, lạc quan của bạn hằng ngày", cô viết.

sieu mau ngoc quyen 3
Ở tuổi 31, Ngọc Quyên khiến mọi người xuýt xoa với vóc dáng 'gái một con' nóng bỏng - Ảnh: FB
sieu mau ngoc quyen 4
Sau ly hôn, cô nàng càng chăm diện bikini khoe thân nuột nà - Ảnh: FB

Dưới bài viết, nhiều người bày tỏ sự cảm phục ý chí vươn lên mạnh mẽ của Ngọc Quyên. Một số người gửi lời chúc cô ngày càng thành công và xinh đẹp, sớm tìm được hạnh phúc mới.

Hậu ly hôn, Ngọc Quyên diện bikini khoe thân quá bạo, tạo dáng gợi cảm 'thiêu đốt' mọi ánh nhìn

Hậu ly hôn, Ngọc Quyên diện bikini khoe thân quá bạo, tạo dáng gợi cảm 'thiêu đốt' mọi ánh nhìn

Siêu mẫu Ngọc Quyên khiến cư dân mạng "đứng ngồi không yên" khi chăm diện bikini, khoe thân hình "gái một con" nóng bỏng.

Xem thêm
Từ khóa:   Ngọc Quyên

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 47 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 17 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 1 giờ 47 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 17 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 2 giờ 47 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 3 giờ 17 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 4 giờ 17 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 5 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026