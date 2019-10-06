Hậu ly hôn, một mình nuôi con trai ở Mỹ, Ngọc Quyên tiết lộ: ‘Tôi cứ lao vào hết việc này đến việc khác’

Mới đây, cựu siêu mẫu Ngọc Quyên đã có những chia sẻ về cuộc sống và công việc sau 5 năm sống ở Mỹ.

Từng là một trong những chân dài nổi tiếng của showbiz Việt, cựu siêu mẫu Ngọc Quyên lại quyết định lên xe hoa khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Năm 2014, cô sang Mỹ định cư cùng chồng Việt kiều Richard Lê. Tuy nhiên, chỉ sau 4 năm chung sống, cặp đôi đã đường ai nấy đi. Ngọc Quyên giành quyền nuôi con và tiếp tục sống ở Mỹ. Hậu ly hôn, Ngọc Quyên một mình nuôi con ở Mỹ - Ảnh: FB Mới đây, cựu người mẫu đã có những chia sẻ về cuộc sống khi trở thành mẹ đơn thân trên trang cá nhân: “Với tôi 5 năm ở đất Mỹ tôi lại cảm thấy mình càng nhiều nhiệt huyết hơn… Chẳng có gì để mất, tôi cứ lao vào hết việc này đến việc khác, làm không có lương để học kinh nghiệm tôi thử tất cả ngành nghề. Đến nay tôi vẫn thế, dù đã có một tiệm mỹ phẩm có kinh doanh ổn định tôi vẫn muốn đi học thêm”.

Bài chia sẻ của Ngọc Quyên - Ảnh: FB Theo lời chia sẻ của Ngọc Quyên, cuộc sống nơi đất khách quê người luôn có những khó khăn riêng. Tuy nhiên, cô là một người không ngại khổ và luôn tràn đầy nhiệt huyết. Chính vì vậy, dù đã có nguồn thu nhập ổn định từ công việc kinh doanh riêng nhưng Ngọc Quyên vẫn muốn thử sức với nhiều ngành nghề khác nhau. Bên cạnh đó, cô cũng tiếp thêm động lực cho các bạn trẻ muốn khởi nghiệp tinh thần “dám nghĩ, dám làm”. Thành công hay thất bại phụ thuộc một phần vào sự nhiệt huyết của chính bạn.

Ngọc Quyên luôn cố gắng để con trai có một cuộc sống tốt nhất - Ảnh: FB Dưới bài đăng của Ngọc Quyên, bạn bè và người hâm mộ đồng loạt để lại bình luận ủng hộ quan điểm của cô. Bên cạnh đó là những ý kiến mong cô có thể trở về nước bắt đầu lại con đường nghệ thuật: “Khi mọi thứ ổn rồi thì về nước hoạt động nha chị. Em thấy khán giả còn nhớ chị, nhắc chị nhiều lắm”. Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB Hiện tại, Ngọc Quyên đang có một cuộc sống bình yên và hạnh phúc bên con trai tại Mỹ. Cô luôn tự tin rằng bản thân có thể tự làm chủ tài chính và mang đến cho con cuộc sống tốt nhất.

Hậu ly hôn, Ngọc Quyên diện bikini bé xíu khoe thân nóng bỏng bên 'soái ca' Siêu mẫu Ngọc Quyên nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng khi diện bikini hai mảnh, khoe trọn vóc dáng nuột nà trên mạng xã hội.

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