Hậu ly hôn, vợ chồng Ngọc Lan - Thanh Bình thi nhau khoe ảnh đưa con trai đi chơi

Sau khi ba mẹ chia tay, bé Louis sống với Ngọc Lan. Tuy nhiên, diễn viên Thanh Bình vẫn cố gắng dành thật nhiều thời gian bên cạnh quý tử.

Thanh Bình và Ngọc Lan từng được xem là đôi "trai tài gái sắc" của showbiz Việt. Sau 3 năm mặn nồng và có con trai chung, vợ chồng diễn viên quyết định "đường ai nấy đi" khiến người hâm mộ tiếc nuối. Hiện tại, cuộc sống của cả hai vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng.

Hậu ly hôn, Ngọc Lan và Thanh Bình không còn nhắc về nhau hay có bất kỳ tương tác nào trên mạng xã hội. Dẫu vậy, vợ chồng nghệ sĩ vẫn có một sợi dây gắn kết đó chính là con trai đầu lòng - bé Louis.

Cặp đôi xác nhận ly hôn vào giữa tháng 11/2019 - Ảnh: FB

Mới đây, diễn viên Thanh Bình hào hứng khoe bức ảnh chụp chung với con trai. Dù cậu nhóc đang sống cùng với mẹ nhưng nam diễn viên vẫn cố gắng bên cạnh Louis mỗi khi có thể.

Thanh Bình chia sẻ: "Nay đã có thể tự lái xe mà không cần sự trợ giúp của ba! Louis của ba giỏi lắm... P/s: Đăng 1 tấm thôi nha, mặc dù hình con muốn full bộ nhớ".

Dù bận rộn, Thanh Bình vẫn dành thời gian chăm sóc quý tử - Ảnh: FB

Về phía Ngọc Lan, cô hạn chế đóng phim để có nhiều thời gian hơn bên cạnh con trai. Cách đây ít giờ, bà mẹ đơn thân vừa đăng tải loạt ảnh vui vẻ cùng quý tử đi du lịch. Mỹ nhân phim "Bán chồng" còn lên kế hoạch cùng "hoàng tử bé" đi chơi khi cậu nhóc được nghỉ học nhiều ngày.

Cuộc sống bình yên của Ngọc Lan bên cạnh bé Louis - Ảnh: FB

Người hâm mộ hi vọng Ngọc Lan và Thanh Bình sẽ luôn cùng nhau quan tâm và chăm sóc con trai dù không còn sống chung.

Sau 1 tháng ly hôn Ngọc Lan, Thanh Bình gây lo lắng với bàn tay rướm máu lúc đêm khuya Kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 3 năm với Ngọc Lan, cuộc sống của diễn viên Thanh Bình trở thành tâm điểm chú ý của công chúng.

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