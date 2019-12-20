Hậu ly hôn, vợ chồng Ngọc Lan - Thanh Bình thi nhau khoe ảnh đưa con trai đi chơi

Hậu trường 20/12/2019 17:15

Sau khi ba mẹ chia tay, bé Louis sống với Ngọc Lan. Tuy nhiên, diễn viên Thanh Bình vẫn cố gắng dành thật nhiều thời gian bên cạnh quý tử.

Thanh BìnhNgọc Lan từng được xem là đôi "trai tài gái sắc" của showbiz Việt. Sau 3 năm mặn nồng và có con trai chung, vợ chồng diễn viên quyết định "đường ai nấy đi" khiến người hâm mộ tiếc nuối. Hiện tại, cuộc sống của cả hai vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng.

Hậu ly hôn, Ngọc Lan và Thanh Bình không còn nhắc về nhau hay có bất kỳ tương tác nào trên mạng xã hội. Dẫu vậy, vợ chồng nghệ sĩ vẫn có một sợi dây gắn kết đó chính là con trai đầu lòng - bé Louis.

dien vien thanh binh va con trai
Cặp đôi xác nhận ly hôn vào giữa tháng 11/2019 - Ảnh: FB

Mới đây, diễn viên Thanh Bình hào hứng khoe bức ảnh chụp chung với con trai. Dù cậu nhóc đang sống cùng với mẹ nhưng nam diễn viên vẫn cố gắng bên cạnh Louis mỗi khi có thể. 

Thanh Bình chia sẻ: "Nay đã có thể tự lái xe mà không cần sự trợ giúp của ba! Louis của ba giỏi lắm... P/s: Đăng 1 tấm thôi nha, mặc dù hình con muốn full bộ nhớ".

dien vien thanh binh va con trai 1

dien vien thanh binh va con trai 2
Dù bận rộn, Thanh Bình vẫn dành thời gian chăm sóc quý tử - Ảnh: FB

Về phía Ngọc Lan, cô hạn chế đóng phim để có nhiều thời gian hơn bên cạnh con trai. Cách đây ít giờ, bà mẹ đơn thân vừa đăng tải loạt ảnh vui vẻ cùng quý tử đi du lịch. Mỹ nhân phim "Bán chồng" còn lên kế hoạch cùng "hoàng tử bé" đi chơi khi cậu nhóc được nghỉ học nhiều ngày.

dien vien thanh binh va con trai 3

dien vien thanh binh va con trai 4
Cuộc sống bình yên của Ngọc Lan bên cạnh bé Louis - Ảnh: FB

Người hâm mộ hi vọng Ngọc Lan và Thanh Bình sẽ luôn cùng nhau quan tâm và chăm sóc con trai dù không còn sống chung.

Sau 1 tháng ly hôn Ngọc Lan, Thanh Bình gây lo lắng với bàn tay rướm máu lúc đêm khuya

Sau 1 tháng ly hôn Ngọc Lan, Thanh Bình gây lo lắng với bàn tay rướm máu lúc đêm khuya

Kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 3 năm với Ngọc Lan, cuộc sống của diễn viên Thanh Bình trở thành tâm điểm chú ý của công chúng.

Xem thêm
Từ khóa:   Thanh Bình Ngọc Lan và Thanh Bình Ngọc Lan

TIN MỚI NHẤT

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 1 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 5 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 3 giờ 2 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 3 giờ 35 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 4 giờ 9 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 35 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026