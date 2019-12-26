Nhìn đôi chân của quý tử đầu lòng bị muỗi đốt chằng chịt đến sưng đỏ, diễn viên Ngọc Lan vô cùng tức giận.

Sau khi ly hôn, diễn viên Ngọc Lan nhận được quyền nuôi con trai đầu lòng, Thanh Bình có quyền đến thăm bất cứ khi nào rảnh rỗi. Để cậu bé thích ứng với cuộc sống mới, nữ diễn viên hạn chế đóng phim mà chỉ tham gia sự kiện cùng những chương trình ngắn hạn ở TP. Hồ Chí Minh. Ngoài công việc, Ngọc Lan dành trọn sự quan tâm cho quý tử, đưa cậu nhóc đi chơi, du lịch nhiều nơi.

Mới đây, Ngọc Lan gây chú ý khi chia sẻ bức ảnh con trai bị muỗi đốt chi chít ở chân kèm dòng trạng thái: "Thật sự là rất tức giận".

Ngọc Lan tức giận vì con trai bị muỗi đốt đỏ cả chân - Ảnh: FB

Dưới bình luận, mọi người gửi lời hỏi thăm tình trạng của cậu bé. Một số dân mạng hoài nghi Ngọc Lan đang ngầm trách cứ Thanh Bình vì chăm con không cẩn thận. Bởi những ngày qua, Thanh Bình liên tục cập nhật ảnh bên con trai. Anh còn chia sẻ clip đưa Louis về quê ăn giỗ.

Thanh Bình chia sẻ ảnh bên con trai trong suốt nhiều ngày qua - Ảnh: FB

Dân mạng phỏng đoán: "Hôm qua đi với ba Bình, sao nay bị dữ vậy chị Lan?"; "Louis qua bên ông Bình chơi về bị vậy chứ gì"; "Thì cũng rất thương đấy, nhưng sự tỉ mỉ làm sao bằng mẹ"; "Thấy anh Bình dẫn Louis về quê giỗ. Chắc ở quê bị muỗi chích. Không biết đúng không"...

Dân mạng suy đoán Louis bị muỗi đốt khi đi chơi với Thanh Bình - Ảnh: FB

Ngọc Lan và Thanh Bình xác nhận ly hôn vào giữa tháng 11 vừa qua. Kể từ đó, cặp đôi không còn tương tác trên mạng xã hội hay nhắc bất cứ điều gì về nhau. Dù vậy, cả hai vẫn có mối bận tâm chung là cậu con trai đầu lòng.

Từng bị chê vụng về không biết nấu ăn, Ngọc Lan bất ngờ trổ tài bếp núc đâu ra đấy Diễn viên Ngọc Lan tận hưởng Giáng sinh ấm áp bên bạn bè và con trai. Cô tự tay trang trí nhà cửa, vào bếp nấu nhiều món ăn ngon.

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