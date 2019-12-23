Sau khi ly hôn với chồng cũ Thanh Bình, cuộc sống của diễn viên Ngọc Lan bên con trai thu hút sự chú ý đặc biệt của người hâm mộ.

Hơn 1 tháng bước vào cuộc sống mẹ đơn thân, diễn viên Ngọc Lan hoạt động tích cực hơn trên mạng xã hội. Cô chia sẻ rất nhiều hình ảnh về cuộc sống thường ngày, công việc và con trai nhỏ. Ngoài ra, nữ diễn viên còn đăng tải những status triết lý về cuộc sống khiến dư luận chú ý.

Nhan sắc xinh đẹp, gợi cảm của Ngọc Lan ở tuổi 34 - Ảnh: FB Mới đây, mỹ nhân phim "Bán chồng" tiếp tục có động thái mới trên trang cá nhân. Cô đăng tải bức ảnh đang nở nụ cười rạng ngời kèm dòng chú thích đầy ẩn ý.

Ngọc Lan nhắn nhủ: "Chúng ta đã đi qua, đã chơi hết hiệp 1 của cuộc đời và mới chợt nhận ra 1 điều, không phải lúc nào chúng ta cũng biết hết về mình, và nếu như bạn muốn không bị biến mất trên trái đất này thì đừng bao giờ tự đánh mất mình". Dưới bài viết của Ngọc Lan, một dân mạng bình luận: 'Làm sao mà biến mất được, chúng ta chỉ biến từ người tốt đẹp thành người xấu xa và bị quên lãng thôi...' - Ảnh: FB Hậu ly hôn, Ngọc Lan trở nên cởi mở hơn và có nhiều động thái chứng minh cô vẫn rất ổn. Mặc kệ những lời bàn tán, bà mẹ đơn thân thoải mái khoe ảnh đi chơi, ôm vai thân mật với bạn khác giới.

Ngọc Lan công khai khoảnh khắc thân mật bên người bạn nhiều năm trên trang cá nhân - Ảnh: FB Hình ảnh từng khiến dư luận xôn xao, tuy nhiên cả hai chỉ là bạn bè đơn thuần - Ảnh: FB Về phía Thanh Bình, anh sống khép kín hơn sau khi hôn nhân đổ vỡ. Cách đây không lâu, nam diễn viên khiến cộng đồng mạng lo lắng vì sụt cân nghiêm trọng. Thậm chí, anh từng xảy ra xô xát với một nhóm thanh niên say xỉn khiến tay chảy máu.

Hơn 1 tháng làm mẹ đơn thân, Ngọc Lan gây xúc động khi nói lời 'gan ruột' với con trai Hiểu được tầm quan trọng của việc gần gũi với con trai, diễn viên Ngọc Lan luôn cố gắng dành thật nhiều thời gian bên Louis để bé không buồn vì mẹ thường xuyên vắng nhà.

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