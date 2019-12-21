Hơn 1 tháng làm mẹ đơn thân, Ngọc Lan gây xúc động khi nói lời 'gan ruột' với con trai

Hậu trường 21/12/2019 15:28

Hiểu được tầm quan trọng của việc gần gũi với con trai, diễn viên Ngọc Lan luôn cố gắng dành thật nhiều thời gian bên Louis để bé không buồn vì mẹ thường xuyên vắng nhà.

Kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 3 năm với Thanh Bình, diễn viên Ngọc Lan được quyền nuôi con trai đầu lòng. Hiện cô đã dọn khỏi biệt thự và cùng bé Louis đến ở chung cư.

Sau hơn 1 tháng bước vào cuộc sống mẹ đơn thân, Ngọc Lan có nhiều động thái chứng minh cô vẫn rất ổn và thoải mái. Hiện tại, mỹ nhân phim "Bán chồng" hạn chế đóng phim mà tập trung vào những công việc ngắn hạn như tham gia sự kiện, game show để có nhiều thời gian chăm sóc con trai.

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Dù bận rộn đến mấy, mối quan tâm hàng đầu của Ngọc Lan luôn là con trai - Ảnh: FB
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Cuộc sống bình yên của nữ diễn viên sau khi làm mẹ đơn thân - Ảnh: FB

Ít giờ trước, cô thu hút sự chú ý khi bộc bạch về cuộc sống bên quý tử đầu lòng. Là một người mẹ, vợ cũ Thanh Bình hiểu được tầm quan trọng của cha mẹ đối với sự phát triển của trẻ. Bởi vậy, Ngọc Lan luôn cố gắng dành thời gian trò chuyện và vui chơi với Louis nhiều hơn. 

Tâm sự xúc động của bà mẹ đơn thân: "Được lớn lên cùng Louis quả thật là may mắn của mẹ Lan. Cùng con chơi, cùng con học và cùng con phát triển mỗi ngày chính là món quà ý nghĩa lớn nhất. Với các em bé, việc ba mẹ dành thời gian chơi với chúng có ý nghĩa rất quan trọng và các con rất cần điều đó. Lan hiểu và vì thế luôn luôn cố gắng dành nhiều thời gian nhất có thể để chơi cùng Louis để con không buồn vì mẹ cứ vắng nhà".

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Khoảnh khắc đáng yêu của Ngọc Lan bên con trai - Ảnh: Cắt từ clip
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Bé Louis chính là nguồn năng lượng tích cực giúp cô lấy lại tinh thần sau cú sốc hôn nhân - Ảnh: Cắt từ clip

Câu chuyện hôn nhân không trọn vẹn giữa Ngọc Lan và Thanh Bình khiến mọi người nuối tiếc trong thời gian dài. Đến hiện tại, không ít người hâm mộ vẫn mong vợ chồng nghệ sĩ có thể tái hợp vì con trai.

Bên cạnh đó, đông đảo cư dân mạng mong Thanh Bình - Ngọc Lan vẫn sẽ cùng nhau quan tâm và chăm sóc con trai chung khôn lớn.

Hậu ly hôn, vợ chồng Ngọc Lan - Thanh Bình thi nhau khoe ảnh đưa con trai đi chơi

Hậu ly hôn, vợ chồng Ngọc Lan - Thanh Bình thi nhau khoe ảnh đưa con trai đi chơi

Sau khi ba mẹ chia tay, bé Louis sống với Ngọc Lan. Tuy nhiên, diễn viên Thanh Bình vẫn cố gắng dành thật nhiều thời gian bên cạnh quý tử.

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