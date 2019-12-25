Từng bị chê vụng về không biết nấu ăn, Ngọc Lan bất ngờ trổ tài bếp núc đâu ra đấy

Diễn viên Ngọc Lan tận hưởng Giáng sinh ấm áp bên bạn bè và con trai. Cô tự tay trang trí nhà cửa, vào bếp nấu nhiều món ăn ngon.
- Hậu ly hôn, vợ chồng Ngọc Lan - Thanh Bình thi nhau khoe ảnh đưa con trai đi chơi
- Hơn 1 tháng làm mẹ đơn thân, Ngọc Lan gây xúc động khi nói lời 'gan ruột' với con trai
Trước khi chia tay, Thanh Bình và Ngọc Lan từng được xem là đôi "trai tài gái sắc" của showbiz. Cặp đôi nhiều lần chia sẻ về cuộc sống hôn nhân đẹp như mơ với công chúng. Diễn viên Ngọc Lan từng khiến nhiều chị em ngưỡng mộ khi được chồng yêu thương, chiều chuộng hết nấc. Cô tự nhận mình vụng về không khéo chuyện bếp núc nhà cửa, nhưng may mắn được chồng phụ giúp lo toan mọi việc.
Thế nhưng mới đây, Ngọc Lan bất ngờ trổ tài nấu nướng vào dịp Giáng sinh. Cô còn tự tay trang trí cho ngôi nhà của mình tràn ngập không khí Noel.
Ngọc Lan chia sẻ: "Cũng xong thêm 1 mùa Giáng sinh. Cứ ở nhà trang trí nấu nướng là vui rồi. Tặng cho nhau những món quà ý nghĩa, mà ý nghĩa nhất vẫn là niềm vui và sự tử tế dành cho nhau".
Ngọc Lan xác nhận ly hôn Thanh Bình vào giữa tháng 11 vừa qua. Sau khi bố mẹ chia tay, bé Louis sống với mẹ tại căn hộ chung cư. Qua những hình ảnh được nữ diễn viên đăng tải, có thể thấy cuộc sống của hai mẹ con khá vui vẻ và thoải mái.
Ngoài công việc, bà mẹ đơn thân dành trọn thời gian bên quý tử, đưa cậu nhóc đi chơi, du lịch tận hưởng cuộc sống. Ngọc Lan còn học cách nấu nướng, làm việc nhà để lo cho Louis chu đáo nhất.