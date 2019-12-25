Từng bị chê vụng về không biết nấu ăn, Ngọc Lan bất ngờ trổ tài bếp núc đâu ra đấy

Trước khi chia tay, Thanh Bình và Ngọc Lan từng được xem là đôi "trai tài gái sắc" của showbiz. Cặp đôi nhiều lần chia sẻ về cuộc sống hôn nhân đẹp như mơ với công chúng. Diễn viên Ngọc Lan từng khiến nhiều chị em ngưỡng mộ khi được chồng yêu thương, chiều chuộng hết nấc. Cô tự nhận mình vụng về không khéo chuyện bếp núc nhà cửa, nhưng may mắn được chồng phụ giúp lo toan mọi việc.

Thế nhưng mới đây, Ngọc Lan bất ngờ trổ tài nấu nướng vào dịp Giáng sinh. Cô còn tự tay trang trí cho ngôi nhà của mình tràn ngập không khí Noel.