Từng bị chê vụng về không biết nấu ăn, Ngọc Lan bất ngờ trổ tài bếp núc đâu ra đấy

Hậu trường 25/12/2019 14:15

Diễn viên Ngọc Lan tận hưởng Giáng sinh ấm áp bên bạn bè và con trai. Cô tự tay trang trí nhà cửa, vào bếp nấu nhiều món ăn ngon.

Trước khi chia tay, Thanh Bình và Ngọc Lan từng được xem là đôi "trai tài gái sắc" của showbiz. Cặp đôi nhiều lần chia sẻ về cuộc sống hôn nhân đẹp như mơ với công chúng. Diễn viên Ngọc Lan từng khiến nhiều chị em ngưỡng mộ khi được chồng yêu thương, chiều chuộng hết nấc. Cô tự nhận mình vụng về không khéo chuyện bếp núc nhà cửa, nhưng may mắn được chồng phụ giúp lo toan mọi việc.

Thế nhưng mới đây, Ngọc Lan bất ngờ trổ tài nấu nướng vào dịp Giáng sinh. Cô còn tự tay trang trí cho ngôi nhà của mình tràn ngập không khí Noel.

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Ngọc Lan vào bếp nấu ăn trong dịp Noel - Ảnh: FB
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Cô tự tay trang trí lều cho quý tử - Ảnh: FB
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Không khí Giáng sinh tràn ngập ngôi nhà của mẹ con Ngọc Lan - Ảnh: FB

Ngọc Lan chia sẻ: "Cũng xong thêm 1 mùa Giáng sinh. Cứ ở nhà trang trí nấu nướng là vui rồi. Tặng cho nhau những món quà ý nghĩa, mà ý nghĩa nhất vẫn là niềm vui và sự tử tế dành cho nhau".

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Nữ diễn viên tất bật chuẩn bị quà cho quý tử đầu lòng - Ảnh: FB
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Noel ấm áp của Ngọc Lan sau khi ly hôn Thanh Bình - Ảnh: FB
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Cô vui chơi thoải mái bên con trai và những người bạn - Ảnh: FB

Ngọc Lan xác nhận ly hôn Thanh Bình vào giữa tháng 11 vừa qua. Sau khi bố mẹ chia tay, bé Louis sống với mẹ tại căn hộ chung cư. Qua những hình ảnh được nữ diễn viên đăng tải, có thể thấy cuộc sống của hai mẹ con khá vui vẻ và thoải mái.

Ngoài công việc, bà mẹ đơn thân dành trọn thời gian bên quý tử, đưa cậu nhóc đi chơi, du lịch tận hưởng cuộc sống. Ngọc Lan còn học cách nấu nướng, làm việc nhà để lo cho Louis chu đáo nhất.

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Sau khi ly hôn với chồng cũ Thanh Bình, cuộc sống của diễn viên Ngọc Lan bên con trai thu hút sự chú ý đặc biệt của người hâm mộ.

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