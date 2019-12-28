Dân mạng để lại bình luận mong Ngọc Lan tái hợp Thanh Bình và đây là phản ứng đầy bất ngờ của nữ diễn viên

Từng là cặp vợ chồng nổi tiếng của showbiz Việt và được nhiều khán giả yêu mến, quyết định “cho nhau lối đi riêng” của Ngọc Lan và Thanh Bình đã gây ra không ít tiếc nuối. Chính vì vậy, không ít người hâm mộ mong mỏi cặp đôi có thể “gương vỡ lại lành” và hạnh phúc như xưa.

Quyết định ly hôn của cả hai khiến nhiều người tiếc nuối - Ảnh: Internet

Mới đây, dưới bài đăng của nữ diễn viên Ngọc Lan, nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận bày tỏ mong muốn cô và Thanh Bình tái hợp: “Em thấy thương cho con chị quá đi, hai anh chị quay lại với nhau đi cho bé vui vẻ nha chị yêu”, “Ủng hộ anh chị tái hợp”, “Mong anh chị hạnh phúc như ngày trước”…