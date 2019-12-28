Dân mạng để lại bình luận mong Ngọc Lan tái hợp Thanh Bình và đây là phản ứng đầy bất ngờ của nữ diễn viên

Hậu ly hôn, những thông tin xoay quanh cuộc sống của diễn viên Ngọc Lan và Thanh Bình vẫn được khán giả vô cùng quan tâm.
- Từng bị chê vụng về không biết nấu ăn, Ngọc Lan bất ngờ trổ tài bếp núc đâu ra đấy
- Ngọc Lan chia sẻ ẩn ý sau khi công khai ảnh thân mật với trai lạ: 'Đừng bao giờ tự đánh mất mình'
Từng là cặp vợ chồng nổi tiếng của showbiz Việt và được nhiều khán giả yêu mến, quyết định “cho nhau lối đi riêng” của Ngọc Lan và Thanh Bình đã gây ra không ít tiếc nuối. Chính vì vậy, không ít người hâm mộ mong mỏi cặp đôi có thể “gương vỡ lại lành” và hạnh phúc như xưa.
Mới đây, dưới bài đăng của nữ diễn viên Ngọc Lan, nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận bày tỏ mong muốn cô và Thanh Bình tái hợp: “Em thấy thương cho con chị quá đi, hai anh chị quay lại với nhau đi cho bé vui vẻ nha chị yêu”, “Ủng hộ anh chị tái hợp”, “Mong anh chị hạnh phúc như ngày trước”…
Trước hàng loạt lời khuyên tái hợp của cư dân mạng, Ngọc Lan đã thẳng thắn lên tiếng bày tỏ quan điểm của mình, đồng thời mong muốn mọi người ủng hộ cho quyết định của cô và chồng cũ: “Tất cả hãy cứ ủng hộ con đường riêng của ba và mẹ Louis nha. Cảm ơn các bạn”.
Tuy nhiên, ngay khi một cư dân mạng tỏ ý không cảm thông và cho rằng: “Sẽ không có 1 ai ủng hộ con đường riêng đâu” thì Ngọc Lan đã đáp trả lại cực gắt: “Dạ, bạn không ủng hộ thì chịu thôi chứ biết sao giờ, cảm ơn bạn”. Bình luận này của Ngọc Lan nhận được sự đồng tình của nhiều khán giả.
Trước đó không lâu, Ngọc Lan còn bị nghi đăng đàn trách móc chồng cũ Thanh Bình vì không chăm sóc con trai cẩn thận khi đưa con về quê ăn giỗ. Cụ thể, nữ diễn viên đã chia sẻ bức ảnh Louis bị muỗi đốt chi chít ở chân kèm dòng trạng thái: “Thật sự là rất tức giận”.