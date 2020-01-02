Gần 2 tháng ly hôn, chồng cũ Ngọc Lan nhắn nhủ: 'Bình cũng mong được sự bao dung yêu thương'

Kết thúc năm 2019 đầy biến cố trong cuộc sống hôn nhân, diễn viên Thanh Bình gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người và tự động viên bản thân.

2019 có thể nói là một năm nhiều thăng trầm với diễn viên Thanh Bình. Sau khi hôn nhân với Ngọc Lan đổ vỡ, dường như anh đã trải qua giai đoạn vô cùng khó khăn và chông chênh. Nam diễn viên khiến bạn bè, người hâm mộ lo lắng vì liên tục chia sẻ những dòng tâm sự buồn. Tuy nhiên thời gian gần đây, chồng cũ Ngọc Lan đã dần lấy lại cân bằng, quay lại với công việc. Cách đây ít giờ, Thanh Bình đăng tải hình ảnh ăn mặc lịch lãm tham gia sự kiện ngày đầu năm. Trong ảnh, nam diễn viên cười rạng rỡ chụp ảnh lưu niệm cùng đồng nghiệp.

Thanh Bình lấy lại phong độ 'soái ca' sau thời gian bị sụt cân nghiêm trọng - Ảnh: FB Mọi người chúc nam diễn viên sẽ có cuộc sống mới tốt đẹp hơn - Ảnh: FB Anh còn chia sẻ kèm status trải lòng mình sau những biến cố lớn trong năm 2019. Thanh Bình nhắn nhủ: "Kết thúc 1 năm 2019 với quá nhiều điều sóng gió và ồn ào. Thanh Bình xin lỗi tất cả vì những ồn ào không đáng có. Vết thương nào, biến cố nào rồi cũng sẽ nguôi ngoai, Bình chỉ cố gắng hết sức có thể để làm hài lòng tất cả. Chỉ mong mọi thứ bình yên và thật văn minh. Những ai bên cạnh tôi ủng hộ và đồng cảm chia sẻ Thanh Bình xin ghi nhận và tri ân, còn những ai chưa hài lòng hoặc không thích, Thanh Bình cũng mong được sự bao dung yêu thương".

Hình ảnh mới nhất vừa được Thanh Bình cập nhật ít giờ trước - Ảnh: FB Nhân dịp đầu năm 2020, Thanh Bình gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến mọi người: "Kết thúc năm 2019, đón chào năm 2020. Thanh Bình xin chúc cho tất cả mọi người luôn thật nhiều sức khỏe, luôn thật bình an, luôn gặp điều yên vui hạnh phúc trong cuộc sống. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng những gì tốt đẹp phía trước". Không thể bên cạnh bé Louis mỗi ngày, anh luôn cố gắng sắp xếp thời gian đưa con đi chơi - Ảnh: FB Ngọc Lan và Thanh Bình ly hôn một cách nhẹ nhàng, văn minh. Sau khi chia tay, vợ chồng nghệ sĩ vẫn dành cho nhau sự tôn trọng, không đấu tố hay lời qua tiếng lại. Cả hai xem nhau như bạn và cùng nuôi dạy con trai chung khôn lớn.

Những cặp sao Việt ly hôn đầy tiếc nuối trong năm 2019, sốc nhất là vợ chồng Ngọc Lan - Thanh Bình 2019 có thể nói là năm nhiều tiếc nuối của showbiz Việt. Rất nhiều cặp đôi nghệ sĩ công khai ly hôn, gần đây nhất là vợ chồng diễn viên Ngọc Lan - Thanh Bình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/gan-2-thang-ly-hon-chong-cu-ngoc-lan-nhan-nhu-binh-cung-mong-duoc-su-bao-dung-yeu-thuong-347900.html