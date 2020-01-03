Thanh Bình phản ứng khi Ngọc Lan bị chỉ trích không xứng được hạnh phúc, quen ai cũng sớm chia tay

Dù đã "đường ai nấy đi" nhưng diễn viên Thanh Bình vẫn quyết lên tiếng khi vợ cũ Ngọc Lan nhận về những bình luận không mấy tốt đẹp từ anti-fan.

Gần 2 tháng trôi qua, câu chuyện hôn nhân không trọn vẹn giữa Ngọc Lan và Thanh Bình vẫn được mọi người nhắc đến trong sự tiếc nuối. Nhiều người hi vọng vợ chồng nghệ sĩ có thể tái hợp để cho con trai Louis một gia đình trọn vẹn.

Hiện tại, dù "đường ai nấy đi" nhưng cả hai vẫn xem nhau như những người bạn. Đây là một trong những cặp đôi của showbiz Việt chia tay một cách nhẹ nhàng, văn minh. Không lời qua tiếng lại hay đấu tố ầm ĩ, diễn viên Thanh Bình còn lên tiếng bênh vực khi vợ cũ bị nói xấu hậu ly hôn.



Sau thời gian chung sống, Thanh Bình và Ngọc Lan xác nhận chia tay vào cuối năm 2019 - Ảnh: FB

Cụ thể mới đây, anh đăng tải bức ảnh ngồi tâm trạng và chú thích: "Đi đâu đây ông chủ". Bài viết của nam diễn viên thu hút sự chú ý của công chúng. Mọi người động viên Thanh Bình, hi vọng anh sớm tìm được niềm vui trong cuộc sống để quên đi nỗi buồn đổ vỡ.

Dường như Thanh Bình vẫn chưa bình tâm sau ly hôn - Ảnh: FB

Đáng chú ý, một tài khoản mạng lại tỏ ra bức xúc và để lại bình luận chỉ trích Ngọc Lan không xứng được hạnh phúc và che chở: "Phụ nữ yếu đuối cần sự che chở!!! Thời buổi nào rồi mà còn lấy cái cớ tào lao vậy. Tôi thấy thái độ của diễn viên Ngọc Lan là tôi thấy không xứng đáng rồi. Quen ai cũng chỉ vài bữa là chia tay".

Không đồng tình với người này, ngay lập tức diễn viên Thanh Bình phản hồi bằng một câu hỏi cực gắt: "Anh có gia đình chưa, có vợ có con chưa, có mẹ già và bà con họ hàng là phụ nữ không?".

Thanh Bình lên tiếng bênh vực khi vợ cũ bị chỉ trích - Ảnh: FB

Động thái bảo vệ vợ cũ của Thanh Bình nhận được nhiều lời ngợi khen của dân mạng.

Ngọc Lan thừa nhận mình làm mẹ dở, nghỉ làm nửa năm ở nhà chăm con Sau nửa năm nghỉ làm ở nhà để điều chỉnh những thói quen sống của bé Louis, diễn viên Ngọc Lan tự hào vì những gì quý tử đầu lòng học được.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thanh-binh-phan-ung-khi-ngoc-lan-bi-chi-trich-khong-xung-duoc-hanh-phuc-quen-ai-cung-som-chia-tay-347994.html