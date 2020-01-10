Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, diễn viên Thanh Bình khiến người hâm mộ lo lắng khi đăng tải hình ảnh nằm bệnh viện kèm dòng trạng thái: “Nát người banh chiếc xe vì con chó”.

Bài đăng của nam diễn viên Thanh Bình - Ảnh: FB

Theo chia sẻ của nam diễn viên, anh không may gặp tai nạn xe cộ và bị trầy xước khắp chân, còn phương tiện thì hư hỏng nặng. Khi được một người bạn hỏi thăm: “Có bị nặng lắm không ạ?”, Thanh Bình cho biết sức khỏe của anh không đáng ngại nhưng vì vết thương chưa lành nên chỉ nằm một chỗ, không tiện đi lại: “Anh ok không sao nè em, nằm 1 chỗ thôi à”.