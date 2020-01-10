Chồng cũ Ngọc Lan - diễn viên Thanh Bình khiến fan lo lắng khi bị tai nạn giao thông: ‘Nát người banh chiếc xe’

Hậu trường 10/01/2020 11:45

Nhiều bạn bè và người hâm mộ vô cùng lo lắng trước thông tin nam diễn viên Thanh Bình bị tai nạn xe máy phải nằm viện.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, diễn viên Thanh Bình khiến người hâm mộ lo lắng khi đăng tải hình ảnh nằm bệnh viện kèm dòng trạng thái: “Nát người banh chiếc xe vì con chó”.

dien vien thanh binh 1
Bài đăng của nam diễn viên Thanh Bình - Ảnh: FB

Theo chia sẻ của nam diễn viên, anh không may gặp tai nạn xe cộ và bị trầy xước khắp chân, còn phương tiện thì hư hỏng nặng. Khi được một người bạn hỏi thăm: “Có bị nặng lắm không ạ?”, Thanh Bình cho biết sức khỏe của anh không đáng ngại nhưng vì vết thương chưa lành nên chỉ nằm một chỗ, không tiện đi lại: “Anh ok không sao nè em, nằm 1 chỗ thôi à”.

dien vien thanh binh 2
Thanh Bình cho biết sức khỏe đã ổn nhưng vẫn chưa tiện đi lại - Ảnh: FB

Dưới bài đăng của chồng cũ Ngọc Lan, cư dân mạng đồng loạt để lại bình luận bày tỏ sự lo lắng và mong nam diễn viên mau chóng hồi phục: “Chúc anh Bình mau khỏe lại nha anh”, “Nát chân anh luôn rồi! Thoa thuốc vào chân, mua thuốc uống đi anh!”, “Mai mốt cẩn thận hơn nè anh, mau khỏe ạ!”, “Chúc anh mau bình phục ạ”…

dien vien thanh binh 3dien vien thanh binh 4

dien vien thanh binh 5
Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Hậu ly hôn, Thanh Bình và Ngọc Lan đều hạn chế nhắc đến đối phương trước công chúng nhưng luôn dành cho nhau sự tôn trọng nhất định. Thậm chí, Thanh Bình từng lên tiếng bênh vực vợ cũ khi cô bị chỉ trích không xứng có được hạnh phúc.

dien vien thanh binh 6
Thanh Bình và Ngọc Lan ly hôn trong êm đẹp - Ảnh: Internet

Hiện tại, mỗi người đã chọn cho mình một hướng đi riêng trong sự nghiệp và dần bình tâm hơn sau biến cố hôn nhân. Trong khi đó, người hâm mộ vẫn tỏ ra tiếc nuối và mong chờ cặp đôi có thể “gương vỡ lại lành” trong tương lai.

Bị mỉa mai khùng từ ngày chồng bỏ, diễn viên Ngọc Lan đáp trả sâu cay

Bị mỉa mai khùng từ ngày chồng bỏ, diễn viên Ngọc Lan đáp trả sâu cay

Diễn viên Ngọc Lan dùng từ ngữ nhẹ nhàng nhưng vô cùng sâu cay đáp trả bình luận mỉa mai của anti-fan. Hành động của cô được người hâm mộ tán thưởng.

Xem thêm
Từ khóa:   Thanh Bình chồng cũ Ngọc Lan Thanh Bình và Ngọc Lan

TIN MỚI NHẤT

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 1 giờ 31 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 2 giờ 5 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 31 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 5 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 31 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 6 giờ 31 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026