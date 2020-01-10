Nhiều bạn bè và người hâm mộ vô cùng lo lắng trước thông tin nam diễn viên Thanh Bình bị tai nạn xe máy phải nằm viện.
- Thanh Bình phản ứng khi Ngọc Lan bị chỉ trích không xứng được hạnh phúc, quen ai cũng sớm chia tay
- Ngọc Lan thừa nhận mình làm mẹ dở, nghỉ làm nửa năm ở nhà chăm con
Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, diễn viên Thanh Bình khiến người hâm mộ lo lắng khi đăng tải hình ảnh nằm bệnh viện kèm dòng trạng thái: “Nát người banh chiếc xe vì con chó”.
Theo chia sẻ của nam diễn viên, anh không may gặp tai nạn xe cộ và bị trầy xước khắp chân, còn phương tiện thì hư hỏng nặng. Khi được một người bạn hỏi thăm: “Có bị nặng lắm không ạ?”, Thanh Bình cho biết sức khỏe của anh không đáng ngại nhưng vì vết thương chưa lành nên chỉ nằm một chỗ, không tiện đi lại: “Anh ok không sao nè em, nằm 1 chỗ thôi à”.
Dưới bài đăng của chồng cũ Ngọc Lan, cư dân mạng đồng loạt để lại bình luận bày tỏ sự lo lắng và mong nam diễn viên mau chóng hồi phục: “Chúc anh Bình mau khỏe lại nha anh”, “Nát chân anh luôn rồi! Thoa thuốc vào chân, mua thuốc uống đi anh!”, “Mai mốt cẩn thận hơn nè anh, mau khỏe ạ!”, “Chúc anh mau bình phục ạ”…
Hậu ly hôn, Thanh Bình và Ngọc Lan đều hạn chế nhắc đến đối phương trước công chúng nhưng luôn dành cho nhau sự tôn trọng nhất định. Thậm chí, Thanh Bình từng lên tiếng bênh vực vợ cũ khi cô bị chỉ trích không xứng có được hạnh phúc.
Hiện tại, mỗi người đã chọn cho mình một hướng đi riêng trong sự nghiệp và dần bình tâm hơn sau biến cố hôn nhân. Trong khi đó, người hâm mộ vẫn tỏ ra tiếc nuối và mong chờ cặp đôi có thể “gương vỡ lại lành” trong tương lai.