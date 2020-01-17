Con trai Ngọc Lan diện áo dài khoe vẻ soái ca đón Tết, dân mạng thi nhau chờ ‘góp gạo’

Loạt ảnh mới nhất của bé Louis Nguyễn – con trai Ngọc Lan khiến người hâm mộ vô cùng thích thú vì quá đáng yêu.

Cách đây ít giờ, nữ diễn viên Ngọc Lan vừa chia sẻ bộ ảnh mới nhất của con trai Louis Nguyễn trên trang cá nhân kèm dòng trạng thái: “Demo cho bộ áo dài xuân 2020”.

Bên cạnh đó, nữ diễn viên “Bán chồng” còn tiết lộ Louis rất thích thú khi được mặc áo dài: “Khoái lắm nha, mặc vô xong là một hai đòi mẹ mặc giống Louis đi, hai mẹ con mình mặc giống nhau đúng không, hai mẹ con mình đi chơi đúng không?”.

Sở hữu nhiều nét đẹp của cả ba lẫn mẹ, Louis gây thương nhớ với đôi mắt to tròn đen láy cùng môi trái tim chúm chím – Ảnh: FB

Khán giả tỏ ra thích thú khi cậu bé diện trang phục áo dài truyền thống – Ảnh: FB

Qua hình ảnh được chia sẻ, con trai Ngọc Lan diện trang phục áo dài màu xanh lá với họa tiết đậm chất mùa xuân, đội khăn vấn cực đáng yêu. Người hâm mộ không khỏi “tan chảy” trước vẻ khôi ngô của Louis Nguyễn. Thậm chí, nhiều người còn dự đoán cậu bé sẽ trở thành mỹ nam trong tương lai.

Dưới bài đăng của nữ diễn viên, cư dân mạng đồng loạt để lại bình luận chờ con trai Ngọc Lan lớn để “góp gạo”: “Em nguyện chờ để mang gạo đến đây”, “Trời ơi... ngất lịm luôn rồi chế ơi, cưng quá cưng”, “Hot boy đẹp trai và đôi mắt ấy thật hút nè”, “Louis đẹp trai và dễ thương quá! Nhìn như trai Hàn Quốc”, “Trời ơi, con trai em mặc áo dài dễ thương quá trời luôn”…

Một số bình luận của khán giả - Ảnh: FB

Hậu ly hôn, Ngọc Lan được quyền nuôi con. Tuy nhiên, theo chia sẻ trước đó của nữ diễn viên, Thanh Bình có thể đến thăm Louis bất cứ lúc nào. Cả hai đều muốn dành cho con trai những điều tốt đẹp nhất và đảm bảo cậu bé không bị thiếu thốn tình cảm từ ba mẹ.

Hậu ly hôn, Ngọc Lan nghĩ về quá khứ: 'Có đêm lặng khóc một mình, cảm thấy bế tắc' Để thành công và được công chúng đón nhận như hiện tại, diễn viên Ngọc Lan đã trải qua chặng đường đầy gian nan khi theo đuổi nghệ thuật.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/con-trai-ngoc-lan-dien-ao-dai-khoe-ve-soai-ca-don-tet-dan-mang-thi-nhau-cho-gop-gao-349047.html