Hậu ly hôn, Ngọc Lan nghĩ về quá khứ: 'Có đêm lặng khóc một mình, cảm thấy bế tắc'

Để thành công và được công chúng đón nhận như hiện tại, diễn viên Ngọc Lan đã trải qua chặng đường đầy gian nan khi theo đuổi nghệ thuật.
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Sau hơn 15 năm làm nghệ thuật, diễn viên Ngọc Lan đã tạo dựng cho mình được một chỗ đứng nhất định trong lòng khán giả. Với sắc vóc nổi bật cùng tài năng và sự thông minh của mình, cô được nhiều đạo diễn "chọn mặt gửi vàng" ở những vai diễn lớn trong: Kiều nữ và đại gia, Cổng mặt trời, Thuyền giấy... và mới đây nhất là vai Nga trong phim Bán chồng.
Nhìn lại hành trình hoạt động nghệ thuật đầy thăng trầm của mình, vợ cũ Thanh Bình tâm sự: "Nếu bạn nào theo dõi kĩ sẽ thấy con đường nghề nghiệp của mình cũng không suôn sẻ. Bầm dập, trầy trật lên bờ xuống ruộng mới tạm gọi là bám trụ và sống được với nghề diễn. Tính mình lại thẳng thắn, không bình bông nải chuối được nên gặp khó khăn không ít.
Thời tuổi trẻ sôi nổi, có những đêm lặng khóc một mình, cảm thấy bế tắc, không biết khả năng thực sự của mình đến đâu, muốn tìm 1 người thầy để dẫn dắt lối đi hay tìm tự tìm ra lối đi cho chính mình nhưng khá bế tắc".
Xinh đẹp và tài năng là vậy, nhưng đường tình duyên của Ngọc Lan lại quá truân chuyên. Sau nhiều lần tan vỡ, cô kết duyên với diễn viên Thanh Bình. Thế nhưng, sau 3 năm chung sống và có con trai chung, cuối năm 2019, cặp đôi bất ngờ thông báo đã "đường ai nấy đi" khiến mọi người tiếc nuối.