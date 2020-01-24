Hậu ly hôn, Ngọc Lan công khai nói lời yêu thương với người đàn ông đặc biệt

Hậu trường 24/01/2020 06:57

Theo chia sẻ của diễn viên Ngọc Lan, đây chính là người đàn ông luôn đứng sau động viên, giúp đỡ cô lúc khó khăn và thất bại.

Trên trang cá nhân, diễn viên Ngọc Lan thu hút sự chú ý khi đăng tải bức ảnh thân mật với một người đàn ông lạ mặt. Bà mẹ đơn thân còn viết dòng tâm sự dài khi người này về quê ăn Tết. Theo chia sẻ, đây chính là quản lý của nữ diễn viên suốt những năm qua. Không chỉ hỗ trợ Ngọc Lan trong công việc, anh còn rất thân thiết với vợ cũ Thanh Bình ngoài đời.

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Ngọc Lan thân mật bên quản lý riêng - Ảnh: FB

Cô chia sẻ: "29 Tết, mình ôm nó và nói 'tao thương mày lắm', nó siết mình và nói 'tao thương mày lắm lắm'. Ok, mày thương tao nhiều hơn tao thương mày 1 cái lắm, nên là mày cứ phải âm thầm ở phía sau tao suốt mấy năm qua thôi. Thôi thì hãy cứ đi phía sau tao, thấy tao té thì đỡ tao dậy, thấy tao sai thì chửi tao sấp mặt, thấy tao vui thì vỗ tay vỗ đùi chan chát nhé. Tết về với Thầy U vui vẻ nhé. Cầu chúc sức khoẻ cho cả 2 đứa tụi mình để mà đi tiếp nhé. Love you".

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Bước vào cuộc sống mẹ đơn thân ở tuổi 35, nhan sắc của Ngọc Lan ngày càng thăng hạng - Ảnh: FB
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Sau khi ly hôn, cô ở nhà nửa năm để rèn cho con trai vào nề nếp - Ảnh: FB

2019 là một năm nhiều biến cố với diễn viên Ngọc Lan. Sau khi kết thúc hôn nhân kéo dài 3 năm với Thanh Bình, nàng "Kiều nữ" bước vào cuộc sống mẹ đơn thân. Dù gặp nhiều khó khăn nhưng cô luôn giữ tinh thần lạc quan nhờ sự quan tâm, động viên của bạn bè, người thân. Hiện nữ diễn viên đã lấy lại cân bằng cho bản thân, hướng đến cuộc sống vui vẻ.

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Hơn 2 tháng kể từ ngày xác nhận ly hôn Thanh Bình, đây là lần hiếm hoi diễn viên Ngọc Lan công khai nhắc tên chồng cũ trên mạng xã hội.

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Từ khóa:   Ngọc Lan và Thanh Bình Ngọc Lan vợ cũ Thanh Bình

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