Phụ nữ đẹp nhất khi chẳng thuộc về ai là đây, Ngọc Lan ngày càng thăng hạng nhan sắc, trẻ trung nhưng cũng đầy quyến rũ

Hậu ly hôn, Thanh Bình “lột xác” với ngoại hình chuẩn soái ca thì nữ diễn viên Ngọc Lan cũng chẳng kém cạnh khi nhan sắc ngày càng thăng hạng thấy rõ.
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Cách đây vài giờ, nữ diễn viên Ngọc Lan bất ngờ gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh cực xinh đẹp trên trang Facebook cá nhân kèm dòng trạng thái: “27 Tết. Ai ai cũng nhộn nhịp. Chỉ mình tôi lộn nhịp. Mặc đồ này đi chợ chọn hoa có bị nóng không mọi người”.
Qua hình ảnh được chia sẻ, nữ diễn viên “Bán chồng” diện váy trắng đuôi cá mềm mại kết hợp cùng áo khoác vải tweed đầy sang chảnh. Đặc biệt, với kiểu tóc ngắn uốn xoăn thời thượng và lối trang điểm sắc sảo, Ngọc Lan bỗng trở thành một quý cô độc thân xinh đẹp. Bên cạnh đó, vóc dáng thon gọn, nuột nà của bà mẹ một con cũng nhận về nhiều lời khen ngợi từ khán giả.
Dưới bài đăng của Ngọc Lan, bạn bè và người hâm mộ đồng loạt để lại bình luận khen ngợi nhan sắc của nữ diễn viên: “Em đẹp nhất khi em không thuộc về ai”, “Ghét ghê, ngày càng đẹp, trẻ ngược sao theo chị nổi”, “Xinh lung linh”, “Chị Lan sang chảnh quá”, “Bộ này chị Lan diện đẹp và sang quá”…
Sau đổ vỡ, Ngọc Lan và Thanh Bình đều đã lấy lại được cân bằng trong cuộc sống. Cả hai dần vui vẻ hơn với cuộc sống hiện tại và vẫn dành cho nhau sự tôn trọng nhất định dù đã “đường ai nấy đi”. Bên cạnh đó, cặp đôi thường xuyên thay nhau ở bên con trai Louis Nguyễn để cậu bé luôn cảm nhận được đủ đầy tình thương từ cả ba lẫn mẹ.