Ngọc Lan tâm sự xúc động về con trai, cậu bé sống tình cảm và biết quan tâm mẹ

Hậu trường 28/01/2020 16:40

Tuy chưa được 3 tuổi nhưng con trai diễn viên Ngọc Lan rất ngoan ngoãn, biết quan tâm và yêu thương mẹ.

Cuộc sống của diễn viên Ngọc Lan sau khi chia tay Thanh Bình nhận được sự quan tâm của nhiều người. Dịp Tết Nguyễn Đán 2020, bà mẹ đơn thân đã đưa bé Louis đi du lịch ở Singapore.

Trên trang cá nhân, mỹ nhân phim "Bán chồng" thường xuyên cập nhật ảnh bên quý tử trong suốt chuyến đi. Nữ diễn viên còn viết status khoe con trai sống tình cảm, biết quan tâm mẹ.

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Cuộc sống vui vẻ của Ngọc Lan hậu ly hôn - Ảnh: FB

Ngọc Lan chia sẻ: "Vài hôm nữa là 3 tuổi rồi nên nói nhiều hẳn. Đi bộ với mẹ thì mỗi khi đến vũng nước hoặc bậc tam cấp là dặn “Mẹ đi cẩn thận nha”. Hoặc thấy người đông là “Mẹ đừng đi lung tung nha Louis lạc mẹ đó”. Mỗi khi mẹ đi tắm là ngoan ngoãn ngồi sofa xem tivi đợi và luôn dặn “Mẹ đi tắm đóng cửa thôi, đừng khóa cửa nha, Louis lớn rồi Louis không xem mẹ tắm đâu, mẹ đừng khóa cửa nha”. Rồi mỗi khi làm gì sai, thấy mẹ tức giận là sợ bị phạt lắm, còn nếu thấy mẹ buồn mẹ thể hiện sự thất vọng là bạn ấy tự sà vào lòng mẹ xin lỗi và bảo “Louis xin lỗi mẹ Louis muốn mẹ đừng giận Louis muốn mẹ thương”. Đi mua đồ chơi thì cũng lựa rất hạn chế, còn kêu chứ “Louis sợ mẹ tốn tiền”.

Ngọc Lan tâm sự xúc động về con trai, cậu bé sống tình cảm và biết quan tâm mẹ - Ảnh 2
Nữ diễn viên khoe khoảnh khắc con trai ngủ đáng yêu - Ảnh: FB

Vốn từ của bạn này nhiều lắm, chắc là do mẹ cứ ôm em và tâm sự từ lúc còn trong bụng á.

Hôm nay tắm xong ra thấy cảnh này đây. Thương ơi là thương. Đi chơi ngoan ngoãn, chả bao giờ đòi mẹ ẵm, toàn nắm chặt tay mẹ đi thôi. Mấy nay đi bộ nhiều ơi là nhiều nên tối nào ngủ cũng thật là ngon như vậy.

Tự nhiên ngắm ảnh ngủ cái nhiều cảm xúc quá nên viết ra chia sẻ niềm vui với mọi người. Giờ thì ôm thằng em trai ngủ để mai về Việt Nam ăn Tết. Về xong gọi điện cho ông nội chúc Tết cho đúng lễ nghĩa nữa chứ, hôm đi mùng 1 nên chưa kịp gọi. Cả nhà ngủ ngon nha".

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Hiện Ngọc Lan đang nuôi dạy con trai, ông xã Thanh Bình có thể đến thăm và đưa quý tử đi chơi khi rảnh - Ảnh: FB

Giữa tháng 11/2019, Ngọc Lan xác nhận ly hôn Thanh Bình sau 3 năm gắn bó. Sau khi "đường ai nấy đi", cô đưa con trai dọn ra khỏi nhà chung. Được biết, nữ diễn viên đã tạm ngưng công việc suốt nửa năm để tập trung rèn luyện nếp sống cho Louis.

Hậu ly hôn, Ngọc Lan công khai nói lời yêu thương với người đàn ông đặc biệt

Hậu ly hôn, Ngọc Lan công khai nói lời yêu thương với người đàn ông đặc biệt

Theo chia sẻ của diễn viên Ngọc Lan, đây chính là người đàn ông luôn đứng sau động viên, giúp đỡ cô lúc khó khăn và thất bại.

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Từ khóa:   Ngọc Lan con trai Ngọc Lan Thanh Bình

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