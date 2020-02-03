Hậu ly hôn, Ngọc Lan nhắn đàn ông: Hãy cho phụ nữ được quyền hạnh phúc, hưởng thụ

Sau khi hôn nhân với Thanh Bình đổ vỡ, diễn viên Ngọc Lan thường xuyên chia sẻ nhiều triết lý về cuộc sống và tình cảm.

Trên trang cá nhân, diễn viên Ngọc Lan vừa đăng tải bài viết nhắn nhủ cánh mày râu. Mỹ nhân phim "Bán chồng" viết: "Hãy chăm sóc người con gái của bạn, hãy cho cô ấy được quyền hạnh phúc, được quyền hưởng thụ, được quyền nhõng nhẽo. Thật ra không phải cô ấy vô dụng hay lười nhác đâu, chẳng qua vì cô ấy muốn cho bạn cái quyền làm đàn ông. Đừng để cô ấy xắn tay tự làm mọi việc vì khi đó cô ấy chẳng cần bạn nữa".

Diễn viên Ngọc Lan nói hộ nỗi lòng của hội chị em với nam giới - Ảnh: FB

Dưới bài viết, Ngọc Lan nhận về hàng trăm bình luận cùng hơn 6 ngàn lượt like. Hầu hết mọi người đều đồng tình với quan điểm của bà mẹ đơn thân.



Cuộc sống bình yên của nữ diễn viên bên quý tử đầu lòng - Ảnh: FB

Cô tập trung toàn bộ thời gian và tâm huyết để dạy bé Louis vào nề nếp - Ảnh: FB

Cuối năm 2019, diễn viên Ngọc Lan bất ngờ thông báo đã ly hôn Thanh Bình sau 3 năm chung sống hạnh phúc khiến mọi người tiếc nuối. Sau biến cố hôn nhân, cô sống cùng con trai Louis. Nữ diễn viên nghỉ làm nửa năm ở nhà để chăm sóc quý tử đầu lòng.

Ngọc Lan ngày càng thăng hạng nhan sắc sau khi chia tay Thanh Bình - Ảnh: FB

Bà mẹ đơn thân chăm đăng ảnh khoe thân hình gợi cảm - Ảnh: FB

Bên cạnh đó, cô cũng có nhiều thay đổi tích cực về sắc vóc. Nhiều người nhận xét vợ cũ Thanh Bình ngày càng trẻ trung, xinh đẹp và gợi cảm hơn khi trở về cuộc sống độc thân. 2020 sẽ là một năm đầy hứa hẹn và thách thức với Ngọc Lan trong cả cuộc sống và công việc.

Hậu ly hôn, Ngọc Lan nêu 3 điều phụ nữ cần có để không bị đàn ông khinh thường Sau những thăng trầm trong cuộc sống và công việc, diễn viên Ngọc Lan rút ra được 3 điều phụ nữ cần phải có nếu muốn đàn ông tôn trọng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hau-ly-hon-ngoc-lan-nhan-dan-ong-hay-cho-phu-nu-duoc-quyen-hanh-phuc-huong-thu-350023.html