Hậu ly hôn, Ngọc Lan mời chồng cũ về nhà mừng sinh nhật con và bị từ chối vì lý do đặc biệt

Hậu trường 04/02/2020 16:19

Động thái mới đây của diễn viên Ngọc Lan chứng minh rằng mối quan hệ với Thanh Bình vẫn rất tốt đẹp. Cô mời chồng cũ đến nhà để cùng thổi nến mừng sinh nhật bé Louis.

Trên trang cá nhân, diễn viên Ngọc Lan bất ngờ đăng tải clip ghi lại nhiều khoảnh khắc ý nghĩa của Thanh Bình và con trai. Cô còn viết status dài chúc mừng sinh nhật 3 tuổi của bé Louis.

"Chúc ông chủ tuổi mới hay ăn chóng lớn vâng lời ba mẹ, cô giáo cùng các cô chú! Mẹ rất hãnh diện vì nhìn thấy Louis lớn lên từng ngày, trưởng thành mỗi ngày như vậy! Năm nay mẹ đi làm trở lại sẽ an tâm hơn!", Ngọc Lan viết.

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Bài viết mới nhất của Ngọc Lan nhân dịp sinh nhật con trai - Ảnh: FB

Đáng chú ý, bà mẹ đơn thân còn thoải mái nhắc đến Thanh Bình. Mỹ nhân 8x cho biết, cô đã mở lời mời chồng cũ đến nhà để cùng thổi nến, cho "hoàng tử bé" một ngày sinh nhật trọn vẹn nhất.

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Sau khi ly hôn, Ngọc Lan sống cùng con trai. Thanh Bình có quyền đến thăm nom và chăm sóc lúc rảnh - Ảnh: FB

Ngọc Lan nói về chồng cũ một cách nhẹ nhàng và thoải mái: "Mẹ cũng đã lên kế hoạch cho con hết rồi, có mời cả Ba qua chơi cùng con nhưng Ba xin cho Ba thổi nến cùng con bên nhà Ba vì Ba mới mua nhà nên thôi sáng nay Mẹ chúc mừng sinh nhật với con, hát hò với con xong rồi Mẹ chở qua với Ba. Buổi tối Mẹ sẽ cho 2 người đàn ông có không gian riêng. Nhớ đừng uống rượu bia nha 2 ông. Chỉ muốn cho con biết dù ở đâu thì cũng có Ba và Mẹ nắm tay con con nhé!".

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Nữ diễn viên ghép nhiều ảnh Thanh Bình chăm sóc con trai làm quà sinh nhật cho cậu bé, tuy nhiên cô không xuất hiện trong clip - Ảnh: FB

Động thái của Ngọc Lan đập tan mọi tin đồn về mối quan hệ không mấy tốt đẹp với chồng cũ Thanh Bình hậu ly hôn. Nhiều người hâm mộ vui mừng cho rằng cặp đôi đã bỏ qua những chuyện không vui để nuôi dạy con trai chung.

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Sau khi hôn nhân với Thanh Bình đổ vỡ, diễn viên Ngọc Lan thường xuyên chia sẻ nhiều triết lý về cuộc sống và tình cảm.

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Từ khóa:   Ngọc Lan Thanh Bình Ngọc Lan và Thanh Bình

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