Sau 3 tháng ly hôn, Ngọc Lan khoe đã có người quan tâm, chăm sóc mỗi ngày

Hậu trường 07/02/2020 13:44

Diễn viên Ngọc Lan khoe có người nhắn tin, quan tâm sức khỏe mỗi ngày, thế nhưng sự thật đằng sau lại khiến cộng đồng mạng không thể nhịn cười.

Trên trang cá nhân, diễn viên Ngọc Lan thu hút sự chú ý khi đăng tải dòng trạng thái dài nhờ mọi người tư vấn. Mở đầu bài viết, bà mẹ đơn thân tâm sự: "Chào các bạn. Hôm nay Lan có chuyện này muốn chia sẻ với các bạn. Số là sau bao ngày đi về 1 mình không ai hỏi han chăm sóc thì nay Lan đã có người rồi ạ".

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Ở tuổi ngoài 30, Ngọc Lan ngày càng xinh đẹp và trẻ trung - Ảnh: FB

Cô tiếp tục kể: "Lần này Lan cần sự tư vấn của các bạn. Ưu điểm của người này là chăm sóc cho Lan về mặt sức khoẻ rất tốt, ngày nào cũng gửi tin nhắn cho Lan ít nhất 2 lần, nhất là vào mùa dịch như thế này, ngày nào bạn ấy cũng căn dặn Lan cách tự chăm sóc và bảo vệ bản thân. Lúc đầu Lan cũng ngại, Lan không trả lời tin nhắn, thế là bạn ấy nhắn qua luôn cả Zalo của Lan, Lan nghĩ nếu họ quan tâm đến mình như vậy thì chắc là có tình cảm với mình nhiều lắm, Lan phân vân không biết phải như thế nào vì sợ mình vội, nên Lan mạnh dạn viết vài dòng lên đây để hỏi ý kiến mọi người".

Đọc đến đây, ai cũng mừng cho Ngọc Lan vì nghĩ rằng cô đã tìm được hạnh phúc mới hậu ly hôn. Thế nhưng, thực tế nữ diễn viên chỉ muốn chọc ghẹo mọi người.

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Hậu ly hôn, Ngọc Lan dành trọn sự quan tâm của mình cho con trai - Ảnh: FB

Cô hài hước tiết lộ: "Bạn này tên Tế, họ Bộ, tên đầy đủ là Bộ Y Tế. Đây là 1 trong những tin nhắn bạn ấy gửi mình để dặn dò về việc phòng bệnh. Các bạn thấy sao, với sự quan tâm chăm sóc đặc biệt này thì các bạn hãy cho Lan lời khuyên là có nên đồng ý không nhé".

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Cô nàng chia sẻ hài hước khi nhận được tin nhắn của Bộ y tế - Ảnh: FB

Thời gian gần đây, dịch virus corona đang hoành hành nên Bộ y tế thường xuyên gửi tin nhắn khuyến cáo mọi người cẩn thận phòng dịch.

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Từ khóa:   Ngọc Lan virus corona Ngọc Lan và Thanh Bình

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