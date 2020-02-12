Chứng kiến tình cảm của Huy Khánh và con gái, Ngọc Lan ao ước: 'Làm sao để có được đứa con gái như vậy đây?'

Hậu trường 12/02/2020 16:27

Diễn viên Ngọc Lan không kiềm được nước mắt trước tình cảm thân thiết giữa Huy Khánh và con gái.

Trên trang cá nhân, diễn viên Ngọc Lan vừa đăng tải dòng trạng thái xúc động nói về diễn viên Huy Khánh và con gái. Sau thời gian dài xa nhà để tham gia chương trình truyền hình thực tế, ông bố trẻ về với gia đình và muốn tạo cho con gái sự bất ngờ. Tuy nhiên, điều nam diễn viên không thể ngờ là bé Cát òa khóc nức nở và nghẹn ngào "con nhớ ba".

dien vien ngoc lan va huy khanh
Con gái Huy Khánh ôm chầm lấy ba ngày gặp lại...
dien vien ngoc lan va huy khanh 1
... gương mặt ngây thơ đầy nước mắt của bé Cát gây xúc động mạnh - Ảnh: Cắt từ clip
dien vien ngoc lan va huy khanh 2
Bé Cát là con gái của nam diễn viên và bà xã Mạc Anh Thư - Ảnh: Cắt từ clip

Chứng kiến giây phút đoàn viên của hai cha con, mọi người vô cùng xúc động. Ngọc Lan cũng không kiềm được nước mắt.

Cô xúc động chia sẻ: "Làm sao để có được đứa con gái như vầy đây mọi người. Thật sự là xem clip của Cát từ hồi nhỏ xíu tới giờ không bỏ sót clip nào, mà đây là clip làm mình khóc nhiều nhất. Mình khóc thấy thương Cát quá trời, và khóc vì anh mình ít ra cũng có những khoảnh khắc đàng hoàng lịch sự chứ không có cà tưng cà tót như thường ngày, mình khóc vì mình biết anh mình rất hạnh phúc".

dien vien ngoc lan va huy khanh 3
Không chỉ hỗ trợ nhau trong công việc, ngoài đời Huy Khánh và Ngọc Lan còn là những người bạn thân - Ảnh: FB

Trước khi có hạnh phúc như hiện tại, Huy Khánh từng đổ vỡ với Lương Hoàng Anh. Sau khi chia tay, anh bị vợ cũ dùng nhiều lời lẽ gay gắt chỉ trích. Không im lặng, nam diễn viên "tố" Hoàng Anh sống ích kỷ. Cuộc tranh cãi nảy lửa của cặp đôi diễn ra suốt thời gian dài và thu hút sự chú ý của công chúng và truyền thông.

Hậu ly hôn, Ngọc Lan ngày càng thăng hạng nhan sắc, tự tin khoe body gợi cảm với bikini

Hậu ly hôn, Ngọc Lan ngày càng thăng hạng nhan sắc, tự tin khoe body gợi cảm với bikini

Trên trang Facebook cá nhân, nữ diễn viên Ngọc Lan khiến nhiều người bất ngờ khi đăng tải loạt ảnh đầy nổi loạn với bikini đỏ rực và tóc xanh rêu.

Xem thêm
Từ khóa:   Huy Khánh con gái Huy Khánh Ngọc Lan

TIN MỚI NHẤT

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 2 giờ 19 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 3 giờ 49 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 49 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 9 giờ 4 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 9 giờ 19 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026