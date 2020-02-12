Chứng kiến tình cảm của Huy Khánh và con gái, Ngọc Lan ao ước: 'Làm sao để có được đứa con gái như vậy đây?'

Diễn viên Ngọc Lan không kiềm được nước mắt trước tình cảm thân thiết giữa Huy Khánh và con gái.

Trên trang cá nhân, diễn viên Ngọc Lan vừa đăng tải dòng trạng thái xúc động nói về diễn viên Huy Khánh và con gái. Sau thời gian dài xa nhà để tham gia chương trình truyền hình thực tế, ông bố trẻ về với gia đình và muốn tạo cho con gái sự bất ngờ. Tuy nhiên, điều nam diễn viên không thể ngờ là bé Cát òa khóc nức nở và nghẹn ngào "con nhớ ba".

Con gái Huy Khánh ôm chầm lấy ba ngày gặp lại...

... gương mặt ngây thơ đầy nước mắt của bé Cát gây xúc động mạnh - Ảnh: Cắt từ clip

Bé Cát là con gái của nam diễn viên và bà xã Mạc Anh Thư - Ảnh: Cắt từ clip

Chứng kiến giây phút đoàn viên của hai cha con, mọi người vô cùng xúc động. Ngọc Lan cũng không kiềm được nước mắt.

Cô xúc động chia sẻ: "Làm sao để có được đứa con gái như vầy đây mọi người. Thật sự là xem clip của Cát từ hồi nhỏ xíu tới giờ không bỏ sót clip nào, mà đây là clip làm mình khóc nhiều nhất. Mình khóc thấy thương Cát quá trời, và khóc vì anh mình ít ra cũng có những khoảnh khắc đàng hoàng lịch sự chứ không có cà tưng cà tót như thường ngày, mình khóc vì mình biết anh mình rất hạnh phúc".



Không chỉ hỗ trợ nhau trong công việc, ngoài đời Huy Khánh và Ngọc Lan còn là những người bạn thân - Ảnh: FB

Trước khi có hạnh phúc như hiện tại, Huy Khánh từng đổ vỡ với Lương Hoàng Anh. Sau khi chia tay, anh bị vợ cũ dùng nhiều lời lẽ gay gắt chỉ trích. Không im lặng, nam diễn viên "tố" Hoàng Anh sống ích kỷ. Cuộc tranh cãi nảy lửa của cặp đôi diễn ra suốt thời gian dài và thu hút sự chú ý của công chúng và truyền thông.

Hậu ly hôn, Ngọc Lan ngày càng thăng hạng nhan sắc, tự tin khoe body gợi cảm với bikini Trên trang Facebook cá nhân, nữ diễn viên Ngọc Lan khiến nhiều người bất ngờ khi đăng tải loạt ảnh đầy nổi loạn với bikini đỏ rực và tóc xanh rêu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chung-kien-tinh-cam-cua-huy-khanh-va-con-gai-ngoc-lan-ao-uoc-lam-sao-de-co-duoc-dua-con-gai-nhu-vay-day-350737.html