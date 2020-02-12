Chứng kiến tình cảm của Huy Khánh và con gái, Ngọc Lan ao ước: 'Làm sao để có được đứa con gái như vậy đây?'

Diễn viên Ngọc Lan không kiềm được nước mắt trước tình cảm thân thiết giữa Huy Khánh và con gái.
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Trên trang cá nhân, diễn viên Ngọc Lan vừa đăng tải dòng trạng thái xúc động nói về diễn viên Huy Khánh và con gái. Sau thời gian dài xa nhà để tham gia chương trình truyền hình thực tế, ông bố trẻ về với gia đình và muốn tạo cho con gái sự bất ngờ. Tuy nhiên, điều nam diễn viên không thể ngờ là bé Cát òa khóc nức nở và nghẹn ngào "con nhớ ba".
Chứng kiến giây phút đoàn viên của hai cha con, mọi người vô cùng xúc động. Ngọc Lan cũng không kiềm được nước mắt.
Cô xúc động chia sẻ: "Làm sao để có được đứa con gái như vầy đây mọi người. Thật sự là xem clip của Cát từ hồi nhỏ xíu tới giờ không bỏ sót clip nào, mà đây là clip làm mình khóc nhiều nhất. Mình khóc thấy thương Cát quá trời, và khóc vì anh mình ít ra cũng có những khoảnh khắc đàng hoàng lịch sự chứ không có cà tưng cà tót như thường ngày, mình khóc vì mình biết anh mình rất hạnh phúc".
Trước khi có hạnh phúc như hiện tại, Huy Khánh từng đổ vỡ với Lương Hoàng Anh. Sau khi chia tay, anh bị vợ cũ dùng nhiều lời lẽ gay gắt chỉ trích. Không im lặng, nam diễn viên "tố" Hoàng Anh sống ích kỷ. Cuộc tranh cãi nảy lửa của cặp đôi diễn ra suốt thời gian dài và thu hút sự chú ý của công chúng và truyền thông.