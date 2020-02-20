Hậu ly hôn Ngọc Lan, Thanh Bình chia sẻ đầy triết lý về chuyện tình cảm

3 tháng sau khi ly hôn, diễn viên Thanh Bình đã lấy lại cân bằng trong cuộc sống. Anh vừa có chia sẻ đầy triết lý về chuyện tình yêu.

Trên trang cá nhân, diễn viên Thanh Bình vừa đăng tải dòng trạng thái đầy suy ngẫm về cuộc sống và tình yêu. Dường như sau những đổ vỡ, nam diễn viên nhận ra được quy luật của cuộc sống.

Thanh Bình sống kín tiếng và tập trung cho sự nghiệp sau ly hôn - Ảnh: FB

Thanh Bình viết: "Bạn phải từng bỏ lỡ rất nhiều người, mới có thể biết nắm bắt kịp lúc một người thật sự. Từng thấy từng biết nhiều, mới hiểu được thế nào là lựa chọn...

Nếu bạn thất vọng vì một chuyện tình cảm đang đến hồi tan vỡ. Hãy nghĩ đến những người chưa bao giờ biết yêu thương và được yêu thương là như thế nào. Bởi một lẽ đơn giản, những điều đó là một phần của cuộc sống, và ở một góc độ nhất định, chúng đã góp phần tạo nên cuộc sống của chúng ta. Hãy biết cách để tích cực hóa những vấn đề tiêu cực, bạn sẽ thấy cuộc sống này tươi đẹp biết bao.

Cuối cùng, hãy khắc ghi điều này: Làm người tốt không bao giờ thiệt thòi!".

Dường như đây chính là cách giúp nam diễn viên có cuộc sống nhẹ nhàng và bình yên sau cú sốc hôn nhân gãy gánh.

Dù không thường xuyên bên cạnh nhưng Thanh Bình vẫn làm tròn trách nhiệm của người cha với con trai - Ảnh: FB

Ngọc Lan và Thanh Bình chia tay vào cuối năm 2019 sau 3 năm gắn bó. Trước khi "đường ai nấy đi", cặp đôi từng sống rất hạnh phúc và có một con trai chung, hiện bé Louis đang ở cùng mẹ. Vợ chồng nghệ sĩ ly hôn một cách nhẹ nhàng và văn minh, không nói xấu nhau như nhiều cặp đôi khác trong showbiz.

Hậu ly hôn, Ngọc Lan gây ngỡ ngàng khi gửi lời chúc đặc biệt đến chồng cũ dịp Valentine Trên trang Facebook cá nhân, nữ diễn viên Ngọc Lan khiến nhiều người bất ngờ khi gửi lời chúc mừng Valentine đến Thanh Bình.

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