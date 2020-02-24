Phản ứng của sao Việt khi diễn viên Ngọc Lan thông báo bị trộm

Hậu trường 24/02/2020 16:47

Chia sẻ của diễn viên Ngọc Lan về chuyện bị trộm bẻ kính xe thu hút sự chú ý của dân mạng. Nhưng thay vì chia buồn, mọi người lại bật cười bởi độ hài hước của cô.

Ít giờ trước, diễn viên Ngọc Lan vừa chia sẻ bức ảnh cực sang chảnh lên trang cá nhân kèm câu chuyện bi hài. Theo đó, bà mẹ đơn thân tiết lộ vừa bị trộm bẻ kính chiếu hậu xe ô tô. Sau khi phát hiện sự việc, cô gọi điện đến công ty bảo hiểm nhờ hỗ trợ nhưng lại nhận được câu hỏi quá hài.

Ngọc Lan khiến dân mạng bật cười dù chia sẻ chuyện bị mất tài sản: "Xe mình bị kẻ trộm bẻ gương chiếu hậu. Mình gọi lên bảo hiểm để nhờ hỗ trợ. Bạn tổng đài viên hỏi mình vầy 'tại sao xe chị bị mất cắp', 'tại thằng ăn trộm nó tham đó em'. Mình trả lời vậy thấy hợp lý á mọi người. Mọi người thấy hợp lý hơm".

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Ngọc Lan hài hước kể chuyện bị trộm bẻ kính xe - Ảnh: FB

Dòng chia sẻ của Ngọc Lan thu hút sự chú ý của đông đảo dân mạng. Diễn viên Huy Khánh hài hước bày tỏ: "Hợp lý quá chừng hoặc nói là 'đợi công an bắt được nó chị hỏi rồi cho em hay'". Diễn viên Tiến Luật chọc ghẹo đàn em: "Mùa dịch nhớ đeo khẩu trang cho xe". Thạc sĩ tâm lý Tô Nhi A động viên: "Tui haha câu trả lời và chia buồn cùng cô"... Bên cạnh đó, mọi người cũng dành nhiều lời khuyên cho Ngọc Lan trong trường hợp này.

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Sau biến cố hôn nhân, Ngọc Lan nghỉ làm nửa năm vì muốn rèn cho quý tử vào nề nếp - Ảnh: FB

Cuộc sống của diễn viên Ngọc Lan sau khi ly hôn được mọi người quan tâm nhiều hơn. Sau 3 tháng bước vào cuộc sống độc thân, vợ cũ Thanh Bình dành nhiều thời gian chăm sóc con trai và chăm chút cho bản thân. Bà mẹ đơn thân được khen hết lời khi hướng đến hình tượng một phụ nữ độc thân xinh đẹp và tự chủ về kinh tế.

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Từ khóa:   Ngọc Lan vợ cũ Thanh Bình Thanh Bình

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