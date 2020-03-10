Nữ diễn viên Ngọc Lan gặp phải sự cố không may ngay trên phim trường khi bị trộm bẻ mất kính xe ô tô giữa đêm.

Mới đây, trong đoạn clip đăng tải trên kênh Youtube riêng, Huy Khánh bất ngờ tiết lộ nữ diễn viên Ngọc Lan đã gặp phải sự cố khi đang quay phim. Cụ thể, xế hộp của Ngọc Lan đã bị trộm bẻ mất gương phải. Vì không có gương xe nhìn đường, nữ diễn viên không thể lái xe về nhà và phải ngồi lại phim trường giữa đêm khuya. Xe của Ngọc Lan bị trộm bẻ mất kính - Ảnh: Youtube Ngọc Lan rầu rĩ ngồi ở phim trường chờ 'cứu viện' - Ảnh: Youtube Ngọc Lan hoang mang cho biết: “Giờ chẳng biết gọi ai, gọi cho chủ nhiệm (đoàn quay) nhưng không biết số chủ nhiệm. Xe tôi để ở cùng chỗ anh Huy Khánh mà không hiểu sao bị bẻ mất gương, chạy ra mới thấy. Nó bẻ mất tiêu của tôi cái gương. Tôi khổ quá, ngày mai còn phải đi quay sáng sớm nữa mà giờ này còn phải ngồi lại đây. Giờ không biết làm sao để đi về nhà nữa. Tôi muốn khóc rồi”.

Nữ diễn viên không thể về nhà dù sáng hôm sau có lịch trình làm việc - Ảnh: Youtube Được biết, chiếc xe Mercedes mới tậu của Ngọc Lan có giá trị lên đến vài tỷ đồng, chìa khóa được bọc vàng 24K. Theo tiết lộ của nữ diễn viên, đây không phải là lần đầu cô gặp trường hợp này. Trước đó, chiếc Mercedes cũ của cô cũng từng bị bẻ mất gương nhưng vẫn còn lõi. Lần này, trộm bẻ luôn phần lõi nên ước tính thiệt hại khoảng 50 – 60 triệu đồng. Xế hộp mới tậu của Ngọc Lan có giá trị không nhỏ - Ảnh: FB Trước tình cảnh “khốn khổ” của Ngọc Lan, Huy Khánh đùa rằng: “Ai bảo đi xe xịn quá làm chi. Có ba chiếc xe để gần nhau thì trộm bẻ đúng xe của Ngọc Lan”.

Trong khi đó, Ngọc Lan buồn rầu chia sẻ thêm: “Tôi buồn lắm vì không có xe đi làm, mà chưa thấy nhà sản xuất nói chuyện lại về vụ đền tiền luôn. Tôi không biết mình có được đền tiền hay không nữa vì lần trước Huy Khánh để xe bị tông móp đuôi cũng đâu có được đền”. Huy Khánh trêu Ngọc Lan vì đi xe quá xịn nên bị trộm mất kính - Ảnh: Youtube Khoảng thời gian gần đây, nhiều nghệ sĩ liên tiếp gặp phải tình trạng trộm cướp như ca sĩ Hồ Quang Hiếu, diễn viên Thúy Hạnh, Ngọc Lan… khiến nhiều khán giả lo lắng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngoc-lan-gap-van-xui-khi-di-quay-phim-bi-trom-be-mat-kinh-xe-phai-o-lai-phim-truong-giua-dem-353269.html