Nhập viện cấp cứu giữa đêm, Ngọc Lan thều thào: 'Bác sĩ ơi cứu em, em còn con trai nhỏ'

Diễn viên Ngọc Lan nhập viện giữa đêm trong tình trạng đau bụng dữ dội. Sau khi được thăm khám, bác sĩ cho biết nàng 'Kiều nữ' bị sỏi thận.
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Trên trang cá nhân, quản lý của diễn viên Ngọc Lan khiến mọi người lo lắng khi đăng tải loạt ảnh nàng "Kiều nữ" nằm trên giường bệnh. Theo chia sẻ, vợ cũ Thanh Bình được đưa đi cấp cứu giữa đêm trong tình trạng đau bụng quằn quại. Sau khi các bác sĩ khám và làm xét nghiệm, Ngọc Lan được chẩn đoán bị sỏi thận 6 ly và được cho uống thuốc giảm đau. Sáng 3/3, cô sẽ tiến hành tán sỏi và việc này không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe.
Quản lý Ngọc Lan chia sẻ: "Trời ơi nửa đêm mẹ Lan lên cơn đau bụng xây xẩm mặt mày, lăn lê bò trườn quằn quại từ phòng ngủ ra phòng khách. Cả nhà hốt hoảng vội đưa vào viện cấp cứu... Rồi bác sĩ cho đi siêu âm xét nghiệm thì mẹ Lan bị sỏi thận 6 ly!".
Sau khi tiết lộ bệnh tình, người này khiến dân mạng bật cười khi tường thuật lại lời cầu cứu của bà mẹ đơn thân với các bác sĩ trong cơn đau dữ dội: "Bác sĩ ơi cứu em nha, phải cứu em nha. Em còn con trai nhỏ ở nhà, Louis con em nó mới hơn 2 tuổi, chưa biết mùi đời là gì".
Sau khi cơn đau thuyên giảm, Ngọc Lan không quên nhắc nhở trợ lý: "Lần sau chị có nhập viện em nhớ cho chị mặc váy đẹp đẹp, thoa tý son đánh má hồng tý nha".
Dưới bài viết, mọi người không thể nhịn cười trước độ lầy lội của Ngọc Lan. Dù vậy, đông đảo dân mạng cũng bày tỏ sự lo lắng và khuyên cô nên chú ý sức khỏe, dành thời gian nhiều hơn để nghỉ ngơi, ăn uống đủ chất.