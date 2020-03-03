Nhập viện cấp cứu giữa đêm, Ngọc Lan thều thào: 'Bác sĩ ơi cứu em, em còn con trai nhỏ'

Trên trang cá nhân, quản lý của diễn viên Ngọc Lan khiến mọi người lo lắng khi đăng tải loạt ảnh nàng "Kiều nữ" nằm trên giường bệnh. Theo chia sẻ, vợ cũ Thanh Bình được đưa đi cấp cứu giữa đêm trong tình trạng đau bụng quằn quại. Sau khi các bác sĩ khám và làm xét nghiệm, Ngọc Lan được chẩn đoán bị sỏi thận 6 ly và được cho uống thuốc giảm đau. Sáng 3/3, cô sẽ tiến hành tán sỏi và việc này không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe.

Quản lý Ngọc Lan chia sẻ: "Trời ơi nửa đêm mẹ Lan lên cơn đau bụng xây xẩm mặt mày, lăn lê bò trườn quằn quại từ phòng ngủ ra phòng khách. Cả nhà hốt hoảng vội đưa vào viện cấp cứu... Rồi bác sĩ cho đi siêu âm xét nghiệm thì mẹ Lan bị sỏi thận 6 ly!".