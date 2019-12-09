Hạnh phúc bên con gái ruột, Phi Nhung chia sẻ: ‘Con nào cũng là con, mẹ yêu hết tất cả các con’

Hậu trường 09/12/2019 16:43

Trên trang cá nhân những ngày gần đây, nữ ca sĩ Phi Nhung liên tục chia sẻ hình ảnh của con gái Wendy đến người hâm mộ.

Bên cạnh 22 người con nuôi, nữ ca sĩ Phi Nhung còn có một cô con gái ruột tên là Wendy. Thế nhưng, cô rất ít khi chia sẻ thông tin về con gái trước công chúng vì sợ ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của con.

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Ca sĩ Phi Nhung được gọi là ‘Bà mẹ đông con nhất Vbiz’ khi có đến 22 người con nuôi - Ảnh: Internet

Bên cạnh việc dành tình yêu thương cho các con nuôi, Phi Nhung cũng rất quan tâm đến con ruột, không để cô bé phải chịu thiệt thòi. Mới đây, trên trang cá nhân, Phi Nhung đã chia sẻ loạt ảnh hạnh phúc khi ở bên con gái ruột cùng lời tâm tình: “Con nào cũng là con. Mẹ yêu hết tất cả các con. Các con của mẹ đều ngoan hết, dù con có lớn cỡ nào cũng là con của mẹ”.

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Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của Phi Nhung là được ở bên các con – Ảnh: FB

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Wendy giúp mẹ làm việc nhà, Phi Nhung làm đẹp cho con gái - Ảnh: FB

Có thể thấy, khoảng thời gian nghỉ ngơi giữa lịch trình bận rộn, nữ ca sĩ dành hầu hết thời gian cho Wendy. Hai mẹ con cùng nhau thực hiện những việc vô cùng đơn giản mỗi ngày như ăn sáng, làm đẹp… nhưng ánh mắt mỗi người đều toát lên vẻ hạnh phúc.

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Wendy được nhận xét giống mẹ Phi Nhung - Ảnh: FB

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Hai mẹ con rất tình cảm - Ảnh: FB

Được biết, con gái Phi Nhung hiện đã hơn 20 tuổi và đang là y tá tại một trung tâm y tế lớn ở Mỹ. Wendy sinh sống và học tập tại Mỹ từ nhỏ.

Dưới bài đăng của Phi Nhung, cư dân mạng nhận xét Wendy khá xinh xắn và sở hữu nhiều nét đẹp từ mẹ. Bên cạnh đó, một số bình luận còn bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với tình yêu thương vô bờ bến của Phi Nhung dành cho các con: “Thật ấm lòng giữa mùa đông lạnh giá. Hạnh phúc lan tỏa”, “Không gì hạnh phúc bằng khi có được cô con gái đáng yêu như thế”, “Hạnh phúc cảm động quá chị ơi”…

Nghẹn ngào khi biết nguyên nhân thực sự khiến Phi Nhung liên tục nhận con nuôi

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Trên một chương trình truyền hình, nữ ca sĩ Phi Nhung đã có những trải lòng về cuộc sống cũng như tiết lộ nguyên nhân nhận nhiều con nuôi.

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