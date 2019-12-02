Nghẹn ngào khi biết nguyên nhân thực sự khiến Phi Nhung liên tục nhận con nuôi

Trên một chương trình truyền hình, nữ ca sĩ Phi Nhung đã có những trải lòng về cuộc sống cũng như tiết lộ nguyên nhân nhận nhiều con nuôi.

Không chỉ được khán giả yêu mến nhờ giọng hát giàu cảm xúc, nữ ca sĩ Phi Nhung còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi tấm lòng nhân hậu. Cô là một trong những nghệ sĩ thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện.

Mới đây, Phi Nhung đã có những trải lòng về nguyên nhân nhận đến 22 người con nuôi khiến nhiều người xúc động. Cụ thể, trong một chương trình truyền hình, khi được Ốc Thanh Vân hỏi về lý do nhận nhiều con nuôi, nữ ca sĩ nghẹn ngào cho biết: “Về chuyện tôi nuôi nhiều con nuôi đến vậy, tôi muốn nói là bởi tôi thiếu tình thương cha mẹ”.

Phi Nhung nghẹn ngào chia sẻ về tuổi thơ thiếu vắng tình thương - Ảnh: Internet

Phi Nhung tiết lộ rằng, từ nhỏ cô đã không được sống cùng cha mẹ: “Tôi mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Tôi là con lai nên không được theo mẹ. Hồi xưa, trong nhà mà có con lai sẽ bị chê cười, ảnh hưởng tới mẹ nên bà ngoại không cho tôi ở cùng mẹ… Từ lúc lớn lên, tôi chưa bao giờ được gọi tiếng mẹ. Tôi không được gặp mẹ. Lâu lâu mẹ tôi mới về mua quà cho”.

Đến năm 8 tuổi, Phi Nhung được về ở chung với mẹ nhưng chỉ 2 năm sau đó, mẹ cô cũng qua đời. Đến giờ khắc cuối cùng ấy, Phi Nhung mới dám lại gần gọi tiếng “mẹ ơi” và hứa với mẹ sẽ lo lắng cho các em.

Chính vì hiểu được cảm giác thiếu vắng tình thương gia đình nên cô muốn nhận thật nhiều con nuôi để cho các bé một mái ấm hạnh phúc: “Vì thế, lúc đi làm kiếm tiền, tôi nguyện xây một ngôi nhà cho các em nhỏ mồ côi, cho chúng gọi tôi là mẹ để bù lại những gì tôi không có. Tôi sẽ chứng minh cho chúng thấy có mẹ sướng thế nào”.

Phi Nhung nhận nhiều con nuôi vì muốn các bé có được một mái ấm gia đình - Ảnh: Internet

Đây là lần đầu tiên Phi Nhung tâm sự về chuyện đời tư trên sóng truyền hình vì cô không muốn mọi người nhìn mình bằng ánh mắt tội nghiệp. Chia sẻ này của Phi Nhung đã khiến nhiều khán giả xúc động và thêm ngưỡng mộ nữ ca sĩ.

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