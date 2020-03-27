Gửi con gái đang làm y tá tại Mỹ 400 chiếc khẩu trang, Phi Nhung rưng rưng dặn dò

Trên trang cá nhân, ca sĩ Phi Nhung thu hút sự chú ý khi chia sẻ ảnh con gái đang làm y tá tại Mỹ. Sau thời gian ngưng liên lạc vì Wendy phải làm việc với cường độ cao trong bệnh viện, nữ ca sĩ đã nhận được phản hồi của con. Con gái Phi Nhung vui mừng khi nhận được 400 chiếc khẩu trang do mẹ gửi sang. Đây là món quà vô cùng thiết thực và ý nghĩa mà giọng ca “Trách ai vô tình” gửi tặng con gái và các đồng nghiệp đang làm việc ở bệnh viện.

Con gái Phi Nhung vui mừng khi nhận được khẩu trang mẹ gửi đến bệnh viện - Ảnh: FB

Khi nhận được quà, con gái Phi Nhung viết tâm sự xúc động gửi mẹ: “Cảm ơn mẹ đã tự mình mua cho con 400 cái khẩu trang luôn. Con đã đem đi tặng cho bệnh viện của con. Con rất vui và hãnh diện vì mẹ không chỉ nghĩ đến con mà nghĩ đến chỗ làm của con và những y tá bên Mỹ. Thương mẹ yêu nhiều”.