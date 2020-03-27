Gửi con gái đang làm y tá tại Mỹ 400 chiếc khẩu trang, Phi Nhung rưng rưng dặn dò

Hậu trường 27/03/2020 14:06

Ca sĩ Phi Nhung gửi 400 chiếc khẩu trang cho con gái Wendy đang làm việc tại Mỹ. Cô mong con mạnh mẽ để vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Phi Nhung thu hút sự chú ý khi chia sẻ ảnh con gái đang làm y tá tại Mỹ. Sau thời gian ngưng liên lạc vì Wendy phải làm việc với cường độ cao trong bệnh viện, nữ ca sĩ đã nhận được phản hồi của con. Con gái Phi Nhung vui mừng khi nhận được 400 chiếc khẩu trang do mẹ gửi sang. Đây là món quà vô cùng thiết thực và ý nghĩa mà giọng ca “Trách ai vô tình” gửi tặng con gái và các đồng nghiệp đang làm việc ở bệnh viện.

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Con gái Phi Nhung vui mừng khi nhận được khẩu trang mẹ gửi đến bệnh viện - Ảnh: FB

Khi nhận được quà, con gái Phi Nhung viết tâm sự xúc động gửi mẹ: “Cảm ơn mẹ đã tự mình mua cho con 400 cái khẩu trang luôn. Con đã đem đi tặng cho bệnh viện của con. Con rất vui và hãnh diện vì mẹ không chỉ nghĩ đến con mà nghĩ đến chỗ làm của con và những y tá bên Mỹ. Thương mẹ yêu nhiều”.

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Wendy tặng khẩu trang cho các đồng nghiệp tại bệnh viện - Ảnh: FB

Nhận được phản hồi của con, nữ ca sĩ không kìm được nước mắt. Bên cạnh đó, cô còn động viên con gái.

“Mẹ chỉ làm cho con được như vậy, vì kỷ niệm một năm đi làm của con. Mẹ thật sự thấy con cười, mẹ yêu con nhiều lắm. Cố gắng con nhé, mẹ rất khỏe con an tâm nha, mẹ chỉ ở nhà để con khỏi lo. An tâm công chúa của mẹ. Nước Mỹ mình bây giờ lại đứng thứ nhất (về số ca nhiễm Covid-19), mẹ mong con mạnh mẽ như mẹ hồi xưa nhé. Con Phi Nhung mà, cố lên con nhé, mẹ sẽ may thêm khẩu trang cho con ở Việt Nam nha, loại tốt thật tốt”, nữ ca sĩ xúc động.

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Từ sau Tết Nguyên đán đến nay, cô và con gái chưa được gặp nhau - Ảnh: FB

Tâm sự của Phi Nhung nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Nhiều người gửi lời động viên con gái nữ ca sĩ.

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Từ khóa:   Phi Nhung con gái Phi Nhung Covid-19

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