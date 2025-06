Khi tới đoạn đường thuộc thôn Plơi Apa Ơi H’Briu (xã Chư Mố) xuất hiện 1 nam thanh niên người dân tộc thiểu số đi xe máy nhãn hiệu Suzuki Raider không có BKS vượt lên và chặn đầu xe yêu cầu em C. xuống xe. Sau đó đối tượng đã dùng 1 con dao nhọn kề vào cổ của em C. rồi túm tóc kéo em vào đường nội thôn đe dọa, dùng vũ lực thực hiện hành vi giao cấu.

Đến khoảng 23 giờ 15 phút cùng ngày, em R.L.R (SN 2009) và K.T (SN 2010) cùng trú tại buôn Plơi Apa Ama H’Lắk là bạn của em C. thấy em chưa về nhà thì liền lái xe đi tìm. Khi đến vị trí trên, cả 2 thấy em C. và đối tượng đang mặc quần áo, em C. kể rằng bị đối tượng hiếp dâm.

Đối tượng Trung đã bị bắt sau 17 giờ gây án - Ảnh: Báo Gia Lai

Theo thông tin từ báo Gia Lai, vụ việc nhanh chóng được trình báo cơ quan Công an. Xác định đây là vụ việc có tính chất nguy hiểm, gây hoang mang cho người dân trong khu vực, Đại tá Dương Văn Long-Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã chỉ đạo Tổ điều tra khu vực 3 phối hợp với Công an các địa phương khẩn trương truy bắt đối tượng manh động nhằm trấn an quần chúng nhân dân.

Qua rà soát, lực lượng Công an phát hiện nổi lên đối tượng Ksor Trung vừa chấp hành xong án phạt tù vào tháng 4-2025 về tội “Hiếp dâm” từ năm 2021. Thời điểm lực lượng Công an đến tìm đối tượng để xác minh, Trung không có mặt tại địa phương.

Công an thực nghiệm lại hiện trường sự việc Ksor Trung hiếp dâm nạn nhân tại đường vắng - Ảnh: Báo Lao Động

Đến khoảng 16 giờ ngày 21/6, các trinh sát phát hiện Trung đang lẩn trốn trong 1 chòi rẫy hoang vắng ở xã Chư Mố nên mời về cơ quan làm việc. Ban đầu, Trung quanh co chối tội song bằng các biện pháp nghiệp vụ và trước những chứng cứ không thể chối cãi, đối tượng đã thừa nhận hành vi hiếp dâm em C.

Đối tượng gây án đã bị bắt sau 17 giờ gây án. Tuy nhiên, lực lượng Công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là phụ nữ không nên đi một mình vào ban đêm, hoặc các khu vực vắng vẻ để tránh các đối tượng xấu lợi dụng thực hiện hành vi đồi bại.