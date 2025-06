Vụ 1.000 chai nước mắm bị vứt ven đường ở Quảng Nam: Công ty sản xuất nợ thuế, bảo hiểm

Theo thông tin từ báo Lao Động, liên quan vụ việc khoảng 1.000 chai nước mắm và nước chấm hết hạn bị phát hiện đổ bỏ lén lút tại khu vực kênh chính Phú Ninh (huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam), Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Thanh Hóa – trụ sở tại TP Thanh Hóa – đã xác nhận lô hàng là sản phẩm do mình sản xuất, tuy nhiên phủ nhận việc tổ chức xả thải ra môi trường.

Do sản phẩm không được đón nhận, không tiêu thụ được, công ty đã thông báo ngừng sản xuất và chủ động tiêu hủy, không bán ra thị trường số hàng tồn kho.

"Chúng tôi không bán được hàng, giờ lại lâm cảnh “dở khóc dở cười”, bị vạ lây vì lô nước mắm hết hạn này" - ông Quang cho biết trên báo Lao Động.

Hiện trường vụ xả trộm cả nghìn chai nước mắm hết hạn ở Phú Ninh, Quảng Nam - Ảnh: Báo Lao Động

Theo nguồn tin Lao Động, vụ việc xảy ra trong bối cảnh Công ty CP Chế biến Thủy sản Thanh Hóa đang gặp khó khăn nghiêm trọng về tài chính. Từ tháng 4/2025, công ty chính thức tạm dừng hoạt động sản xuất, do không còn khả năng duy trì vận hành và đóng bảo hiểm cho người lao động.

Trong thời kỳ ăn nên làm ra, công ty từng duy trì hơn 10 lao động trực tiếp tại cơ sở sản xuất nước mắm. Tuy nhiên, tình trạng tiêu thụ sụt giảm kéo dài trong vài năm gần đây đã khiến công ty không còn khả năng đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động, dẫn đến nợ bảo hiểm.

Ông Quang xác nhận công ty cũng đang nợ thuế thu nhập doanh nghiệp, kéo dài trên 90 ngày, dẫn đến việc bị phong tỏa tài khoản ngân hàng và cưỡng chế hóa đơn, không thể tiếp tục xuất hóa đơn bán hàng.

"Doanh nghiệp đang thu hẹp quy mô, chỉ duy trì một số hoạt động cơ bản, chủ yếu liên quan đến sản phẩm nước mắm truyền thống Thanh Hải – thương hiệu có từ thời bao cấp, được cổ phần hóa từ năm 2004" - ông Quang cho biết trên báo Lao Động.

Các sản phẩm này đều đã hết hạn - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, tối 18/6, một số người dân thôn Phước Lộc (xã Tam Thái) đi qua kênh chính Phú Ninh bất ngờ khi phát hiện lượng lớn chai nước mắm, nước chấm không rõ ai vứt bỏ, chất thành đống trong bụi rậm.

Trong sáng 19/6, lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam và Công an xã Tam Thái đã phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường (Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam) có mặt tại Phước Lộc (xã Tam Thái) lập biên bản, thu gom các sản phẩm đưa về trụ sở Công an xã Tam Thái để kiểm đếm, phục vụ công tác điều tra, xác minh.

Thực tế tại hiện trường cho thấy có đến vài ngàn sản phẩm được thu gom, chất gần đây chiếc xe chuyên dụng của lực lượng công an xã.

Đa phần sản phẩm bị vứt bỏ có bao bì ghi là nước mắm, nước chấm, có một vài chai tương ớt loại lớn. Thông tin trên nhãn mác cho thấy các sản phẩm này đều đã hết hạn sử dụng, do Công ty CP chế biến thủy sản Thanh Hóa sản xuất.