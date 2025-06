Miền Bắc mưa to như trút, cảnh báo nguy cơ lũ lên nhanh

Theo thông tin từ VietNamNet, chiều tối 21/6, bà Nguyễn Thị Như Quỳnh, Phó trưởng phòng Dự báo Thủy văn, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra đánh giá bước đầu về đợt mưa lớn diện rộng đang xảy ra ở miền Bắc, đồng thời đưa ra những dự báo, cảnh báo tiếp theo.

Theo bà Quỳnh, do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén dịch xuống khu vực Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió lên trên cao, khu vực miền núi và trung du Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to đến rất to, phổ biến 50-100mm. Đặc biệt ở khu vực tỉnh Thái Nguyên, trong 24h qua có trạm đo được hơn 300mm.