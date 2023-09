Biết mẹ lo lắng đến mất ngủ, con gái ruột Phi Nhung gửi lời trấn an đầy xúc động

Vì lo cho con gái đang làm y tá tại Mỹ, ca sĩ Phi Nhung bất an và thường xuyên mất ngủ. Tuy nhiên, khi nghe Wendy trấn an, cô đã an tâm hơn.

Hiện tại, tình dịch dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu. Mỹ đang đứng đầu thế giới về số ca dương tính. Chính vì điều này mà ca sĩ Phi Nhung "đứng ngồi không yên" khi con gái ruột Wendy đang làm y tá tại đây. Ít giờ trước, nữ ca sĩ đăng tải dòng trạng thái nói lên cảm xúc của mình và chia sẻ về cuộc trò chuyện mới nhất của 2 mẹ con. Phi Nhung cho biết cô thường bị mất ngủ vì lo lắng và nhớ con. Thế nhưng, trái ngược với tâm trạng hoang mang của mẹ, Wendy Phạm khá bình tĩnh. Cô không ngừng trấn an mẹ ruột tại Việt Nam. Dù bận rộn nhưng con gái Phi Nhung vẫn cố gắng giữ liên lạc với mẹ thường xuyên - Ảnh: FB Phi Nhung tâm sự: “Cứ đêm về là ngủ không được, cứ đợi bạn ấy đến chỗ làm rồi mới an tâm. Bạn ấy phán cho một câu long trời lở đất rồi mới chịu ngủ: 'Mẹ ơi... mẹ đừng cho con đọc mấy tin tức mà không đúng sự thật về công việc của con. Con biết con phải làm sao. Mẹ ở Việt Nam làm ơn ở một chỗ giùm con. Ăn uống cẩn thận, sạch sẽ, vệ sinh vậy là con an tâm rồi. Mẹ đừng lo lắng quá làm con sợ mẹ hơn Covid-19 nữa đó mẹ'". Đáp lời con gái, nữ ca sĩ hứa sẽ chăm sóc tốt cho bản thân và không lo lắng nữa: “Rồi mẹ hứa sẽ không lo nữa nha. Mẹ yêu con!”. Dưới bài viết, mọi người động viên tinh thần hai mẹ con và khen ngợi tinh thần lạc quan của con gái nữ ca sĩ. Wendy Phạm nhận khẩu trang mẹ gửi qua và tặng đồng nghiệp tại bệnh viện - Ảnh: FB Ít ngày trước, Phi Nhung đã gửi sang Mỹ cho con gái 400 chiếc khẩu trang. Đây là món quà đặc biệt nữ ca sĩ gửi tặng Wendy Phạm và các đồng nghiệp tại bệnh viện. Gửi con gái đang làm y tá tại Mỹ 400 chiếc khẩu trang, Phi Nhung rưng rưng dặn dò Ca sĩ Phi Nhung gửi 400 chiếc khẩu trang cho con gái Wendy đang làm việc tại Mỹ. Cô mong con mạnh mẽ để vượt qua giai đoạn khó khăn này. https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/biet-me-lo-lang-den-mat-ngu-con-gai-ruot-phi-nhung-gui-loi-tran-an-day-xuc-dong-355713.html Theo An Yên | Phụ Nữ Sức Khỏe Link bài gốc Copy link https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/biet-me-lo-lang-den-mat-ngu-con-gai-ruot-phi-nhung-gui-loi-tran-an-day-xuc-dong-355713.html