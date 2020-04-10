Bận rộn với công việc y tá ở Mỹ, con gái Phi Nhung vẫn dành tặng mẹ điều đặc biệt trong ngày sinh nhật

Không thể cùng mẹ đón sinh nhật nhưng Wendy Phạm vẫn khiến nữ ca sĩ Phi Nhung xúc động với lời nhắn gửi đầy ngọt ngào.

Trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại Mỹ, con gái ca sĩ Phi Nhung - Wendy Phạm đang làm việc cật lực ngày đêm tại một bệnh viện lớn ở quốc gia này. Trên mạng xã hội, giọng ca “Áo mới Cà Mau” liên tục bày tỏ sự lo lắng cho tình hình sức khỏe của con gái.

Con gái Phi Nhung đang làm y tá ở Mỹ - Ảnh: FB

Hôm nay (10/4) là sinh nhật của Phi Nhung nhưng con gái cô lại không thể ở bên mẹ trong ngày đặc biệt này. Tuy nhiên trên trang cá nhân, Wendy Phạm đã đăng tải những hình ảnh thân thiết của 2 mẹ con kèm lời nhắn gửi đầy ngọt ngào: “Mẹ yêu ơi, con chúc mẹ một sinh nhật thật là vui vẻ và nhiều ý nghĩa.

Con biết năm nay sinh nhật mẹ không được vui lắm tại vì tình hình hiện tại của cả thế giới. Nhưng con hứa với với mẹ là sau khi mọi chuyện đã ổn định rồi, hai mẹ con mình sẽ gặp lại nhau rồi mình sẽ làm sinh nhật lại cho mẹ nhen. Mãi mãi yêu chị mẹ xinh đẹp của con. I love you forever mommy”.

Bài đăng của Wendy - Ảnh: Internet

Những hình ảnh đáng yêu của hai mẹ con nữ ca sĩ - Ảnh: FB

Ngay sau đó, ca sĩ Phi Nhung xúc động chia sẻ lại bài viết của con gái kèm dòng trạng thái: “Đọc những câu con viết. Mẹ thật cảm động... thương yêu con nhiều. Con cố gắng làm tròn một người y tá tốt với bệnh nhân con nhé”.

Trước đó, nữ ca sĩ cho biết cô không muốn nhận quà và hoa từ người hâm mộ. Bởi lẽ trong tình hình khó khăn như hiện tại, cô mong số tiền đó có thể giúp mọi người trang trải cuộc sống.

Mong fan đừng tặng quà cho mình vào sinh nhật, Phi Nhung nhắn gửi: ‘Để dành tiền xoay sở’ Ca sĩ Phi Nhung khiến người hâm mộ xúc động khi nhắn gửi tâm sự từ tận đáy lòng. Cô khuyên mọi người đừng gửi tặng hoa hay quà cho mình mà hãy dành tiền lo cho cuộc sống.

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