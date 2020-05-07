Biết tin nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển mất, Phi Nhung xót xa nhớ lại kỷ niệm cũ bên ông

Từng làm việc nhiều với nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển, ca sĩ Phi Nhung bàng hoàng khi nghe tin ông đã qua đời vì bệnh ung thư.

Sau 2 năm điều trị bệnh ung thư vòm họng, khuya 6/5, nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển đã vĩnh biệt cõi đời. Thông tin này khiến nhiều nghệ sĩ Việt và công chúng vô cùng thương tiếc. Là người từng được cố nhạc sĩ giúp đỡ, ca sĩ Phi Nhung không giấu được cảm xúc đau buồn. Mới đây, Phi Nhung vừa đăng tải dòng tâm sự dài nhắc lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ khi cùng làm việc với cố nhạc sĩ tài hoa. Theo chia sẻ, nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển đã sáng tác rất nhiều ca khúc dành tặng Phi Nhung lúc cô chỉ vừa được công chúng biết đến. Nhờ ca khúc “Trở về Bạc Liêu” của ông mà cô được nhận vào trung tâm Thúy Nga và có cơ hội phát triển tại thị trường âm nhạc hải ngoại.

Nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển qua đời vào tối 6/5 vì bệnh ung thư - Ảnh: FB Phi Nhung xúc động nhớ lại: “Sáng nay khi vừa thức dậy nghe tin Chú đã mất tôi thật bất ngờ. Bao nhiêu quá khứ và kỷ niệm ùa về trong đầu óc tôi, vui có buồn có. Được Chú đo ni đóng giày cho các bài hát như ‘Trở về Bạc Liêu’… để tôi chính thức vào được trung tâm Thúy Nga của thời tôi mới được khán giả biết đến... và miền Tây lũ lụt ‘Đêm Gành Hào nhớ điệu Hoài Lang’, Chú đã viết tặng riêng tôi 1 bài hát phải nói là rất khó hát. Tôi và Chú cùng nhau luyện tập, luyến láy sao cho ngọt ngào, cảm động đi vào lòng của người dân miền Tây. Vừa hát vừa khóc vì lần đầu tiên tôi đã chứng kiến người chết rất nhiều. Mẹ mất con, chồng mất vợ… nói chung cơn bão Linda tôi không bao giờ quên được…

Tôi đã gặp kể Chú nghe, tôi về miền Tây cứu trợ lũ lụt, vào tận trong miền sâu được chứng kiến những cảnh tang tóc của miền Tây bị lũ lụt… và ngày hôm sau nhạc phẩm ‘Mẹ Cửu Long’ đã được Chú sáng tác tặng cho tôi đem về Mỹ... Con bé Phi Nhung mà Chú hay gọi xin tạm biệt Chú. Ra đi thanh thản Chú nhé”. Dưới bài viết, mọi người xúc động trước tình cảm Phi Nhung dành cho cố nghệ sĩ và bày tỏ sự thương tiếc trước sự ra đi của ông. Sự nghiệp ca hát của Phi Nhung gắn liền với nhiều ca khúc của nhạc sĩ gốc Quảng Nam - Ảnh: FB Sau lễ viếng, sáng 10/5, linh cữu nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển sẽ được an táng tại Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương.

Sau 2 năm chống chọi với bệnh ung thư, nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển qua đời Nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển trút hơi thở cuối cùng trong sự thương tiếc của gia đình, bạn bè đồng nghiệp, hưởng thọ 72 tuổi.

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