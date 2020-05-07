Nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển trút hơi thở cuối cùng trong sự thương tiếc của gia đình, bạn bè đồng nghiệp, hưởng thọ 72 tuổi.

Thông tin nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển vĩnh biệt cõi đời khiến công chúng vô cùng thương tiếc. Được biết, ông qua đời vào khuya 6/5 tại nhà riêng ở TP. Hồ Chí Minh sau 2 năm chiến đấu với bệnh ung thư vòm họng, hưởng thọ 72 tuổi.

Nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển đã qua đời vào tối 6/5 - Ảnh: Internet

Cuối năm 2019, bệnh tình trở nặng, ông phải nhập viện điều trị. Dù bệnh tật nhưng nhạc sĩ "Thu hát cho người" vẫn lạc quan chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo. Những ngày cuối đời, nam nhạc sĩ gạo cội không thể giao tiếp được với mọi người vì sức khỏe yếu. Dù được bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng ông vẫn không qua khỏi trong sự đau buồn của gia đình, người thân.

Nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển tên thật là Võ Hợi, sinh năm 1948 tại Tam Kỳ, Quảng Nam. Ông là nhạc sĩ, nhà văn, nhà báo... Trong sự nghiệp sáng tác của mình, cố nhạc sĩ là "cha đẻ" của nhiều tác phẩm nổi tiếng như: Thu hát cho người, Đêm Gành Hào nghe điệu Hoài Lang, Đau xót lý chim quyên, Trên đồi xưa, Điệu buồn phương nam, Trở về Bạc Liêu... Ông cũng là tác giả của hàng chục đầu sách từ biên khảo, tiểu phẩm trào phúng, tiểu thuyết, bút ký... Ngoài ra, nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển cũng từng tham gia giảng dạy ở một số trường đại học.

Sau tang lễ, linh cữu nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển sẽ được an táng tại Hoa viên Nghĩa trang Bình Dương vào sáng 10/5.

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