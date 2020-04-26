Nhiều năm chống chọi với bệnh suy thận, NSND Đàm Liên đã qua đời tại nhà riêng vào ngày 25/4, hưởng thọ 78 tuổi.

Mới đây, thông tin NSND Đàm Liên qua đời sau thời gian điều trị bệnh suy thận đã khiến không ít người hâm mộ tuồng cổ Việt Nam thương tiếc. Theo chia sẻ của gia đình nữ nghệ sĩ, bà từ trần vào lúc 9 giờ 40 phút ngày 25/4, hưởng thọ 78 tuổi.

Bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ không giấu được sự thương tiếc khi nghe tin nghệ sĩ Đàm Liên qua đời - Ảnh: Internet

Lễ viếng của “Bà chúa tuồng Việt” được tổ chức vào lúc 9 giờ ngày 28/4. Lễ truy điệu và đưa tang sẽ diễn ra vào lúc 10 giờ cùng ngày, hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ.

Được biết vào năm ngoái, dù sức khỏe đã yếu nhưng nghệ sĩ Đàm Liên vẫn đến dự Lễ giỗ tổ nghề sân khấu tại rạp Đại Nam. Chia sẻ với lớp nghệ sĩ trẻ, bà vẫn giữ nỗi niềm đau đáu về việc giữ gìn tuồng cổ, cũng như mong muốn truyền dạy nghệ thuật truyền thống này cho nhiều người.

NSND Đàm Liên tên thật là Đàm Thị Liên sinh năm 1942. Bà từng thuộc Đoàn tuồng dân ca khu 5 khi mới vào nghề. Đến năm 1970, nữ nghệ sĩ chuyển về công tác tại Nhà hát tuồng Việt Nam. Có thể nói, nhắc tới nghệ thuật tuồng cổ, khán giả nhiều thế hệ đều nhớ tới Đàm Liên.

Nữ nghệ sĩ nổi tiếng nhất với vở 'Ông già cõng vợ đi xem hội' - Ảnh: Internet

Qua hàng loạt vai diễn đỉnh cao trong những tác phẩm nổi tiếng như “Trưng nữ vương”, “Ngọc lửa Hồng Sơn”, “Đào Phi Phụng”, “Hồ Nguyệt Cô hóa cáo”, “Ông già cõng vợ đi xem hội”…, nghệ sĩ Đàm Liên được truyền thông ưu ái gọi với danh xưng là “Bà chúa tuồng Việt” hay “Nữ hoàng của nghệ thuật tuồng”.

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