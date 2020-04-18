Bố nhạc sĩ Quang Huy qua đời, Phạm Quỳnh Anh không gửi lời chia buồn nhưng lại có động thái đầy tinh tế

Hậu trường 18/04/2020 11:35

Trước sự ra đi của bố chồng cũ, nữ ca sĩ Phạm Quỳnh Anh gây chú ý với dòng trạng thái mới nhất trên trang Facebook cá nhân.

Sáng 17/4, bố của đạo diễn kiêm nhà sản xuất âm nhạc Nguyễn Quang Huy đã qua đời tại nhà riêng, hưởng thọ 80 tuổi.

Trên trang Facebook cá nhân, chồng cũ Phạm Quỳnh Anh nghẹn ngào viết về bố: “Mình chả biết mình có nghĩ bố là bạn của mình không, nhưng sau bao năm ra đời nhìn lại thì lại phát hiện ra rằng bố mình lại làm bạn với tất cả anh em bạn bè chiến hữu cộng sự của mình, bất cứ ai đến nhà chơi hay làm việc cùng, hoặc sau này mình ra riêng dắt tụi nó về ăn cơm là bố ngồi chém gió đủ thứ…

Nhưng bố ơi, ngày sau con còn có bạn mới thì bọn nó chả còn được biết tài năng bố bốc phét chém gió câu giờ bọn nó mỗi khi con trễ hẹn về nhậu với bọn nó rồi. Cảm ơn bố đã làm bạn của bạn bè con đến ngày hôm nay nửa đời người con không phải mồ côi”.

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Nhạc sĩ Quang Huy đau buồn báo tin bố qua đời - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, nhiều nghệ sĩ Việt gửi lời chia buồn đến gia đình Quang Huy và mong anh sớm vượt qua nỗi đau mất đi người thân yêu nhất.

Trái ngược với những lời tiếc thương và chia buồn từ đồng nghiệp, nữ ca sĩ Phạm Quỳnh Anh chỉ đăng một bài hát có tựa đề “Thương bố trăm tuổi sợ câu giã từ” lên trang cá nhân kèm dòng trạng thái: “Lâm An của ông nội thích bài hát này và thuộc lòng rồi đấy ạ”.

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Bài đăng của Phạm Quỳnh Anh - Ảnh: FB

Nhiều người cho rằng giọng ca “Người dưng ngược lối” không muốn nhắc về nỗi đau và sự mất mát nên chọn cách thể hiện đầy khéo léo này để bày tỏ sự thương tiếc của mình dành cho bố chồng cũ. 

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Bỏ qua những chuyện không vui trong quá khứ, ca sĩ Phạm Quỳnh Anh và chồng cũ Quang Huy cùng nhau tổ chức sinh nhật ấm áp cho con gái cưng.

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