Hậu ly hôn, Phạm Quỳnh Anh khiến dân tình 'nổ mắt' vì diện bikini khoe dáng nuột nà

Hậu trường 18/02/2020 16:47

Ở tuổi 36, ca sĩ Phạm Quỳnh Anh vẫn khiến người hâm mộ trầm trồ, xuýt xoa bởi vóc dáng nuột nà dù đã trải qua 2 lần làm mẹ.

Sau khi ly hôn Quang Huy, ca sĩ Phạm Quỳnh Anh nhanh chóng lấy lại cân bằng trong cuộc sống. Bà mẹ hai con trở lại với công việc ca hát, ra MV ca nhạc và tích cực tham gia các hoạt động trong showbiz. Bên cạnh đó, cô dành nhiều thời gian quan tâm và chăm sóc hai cô con gái.

Thời gian gần đây, Phạm Quỳnh Anh thường xuyên xuống Hồ Tràm thăm và đưa 2 "tiểu công chúa" đi chơi. Được biết, từ trước Tết cô đã đưa các con xuống nhà ông bà nội.

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Khoảnh khắc bình yên của ba mẹ con...
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... từ trước Tết, nữ ca sĩ đã cho các bé về Hồ Tràm với bố và ông bà nội - Ảnh: FB
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Nữ ca sĩ thu hút khi khoe dáng nuột nà trước biển - Ảnh: FB

Trong ảnh, bà mẹ hai con diện bikini gợi cảm vui đùa cùng các con trước biển. Ở tuổi 36, giọng ca "Tất cả sẽ thay em" nhận được nhiều lời khen bởi thân hình thanh mảnh, vòng eo nhỏ gọn sau 2 lần "vượt cạn".

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Sau khi bước vào cuộc sống độc thân, Phạm Quỳnh Anh ngày càng quyến rũ hơn - Ảnh: FB

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Nữ ca sĩ xây dựng hình tượng người phụ nữ độc thân thành công và xinh đẹp - Ảnh: FB

Cuối năm 2018, Phạm Quỳnh Anh và Quang Huy công bố chuyện ly hôn khiến mọi người tiếc nuối. Bởi tình yêu của họ từng được ví như cổ tích khi cùng đồng cam cộng khổ suốt 10 năm thanh xuân trước khi tiến đến hôn nhân. Cặp đôi chia tay êm đẹp, sẵn sàng "tái hợp" vào những dịp đặc biệt của các con. Vợ chồng nghệ sĩ quyết định không tách hai con ra mà chia thời gian chăm sóc, để các bé có được tình yêu thương trọn vẹn của bố mẹ.

Cuối năm, Phạm Quỳnh Anh rưng rưng khi 2 con đều về ăn Tết với chồng cũ Quang Huy

Cuối năm, Phạm Quỳnh Anh rưng rưng khi 2 con đều về ăn Tết với chồng cũ Quang Huy

Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh vừa tiễn 2 con gái về ăn Tết cùng bố và ông bà nội. Cô chạnh lòng vì không được ở cạnh các con trong những ngày đầu năm mới.

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