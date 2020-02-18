Hậu ly hôn, Phạm Quỳnh Anh khiến dân tình 'nổ mắt' vì diện bikini khoe dáng nuột nà

Sau khi ly hôn Quang Huy, ca sĩ Phạm Quỳnh Anh nhanh chóng lấy lại cân bằng trong cuộc sống. Bà mẹ hai con trở lại với công việc ca hát, ra MV ca nhạc và tích cực tham gia các hoạt động trong showbiz. Bên cạnh đó, cô dành nhiều thời gian quan tâm và chăm sóc hai cô con gái.

Thời gian gần đây, Phạm Quỳnh Anh thường xuyên xuống Hồ Tràm thăm và đưa 2 "tiểu công chúa" đi chơi. Được biết, từ trước Tết cô đã đưa các con xuống nhà ông bà nội.