Hậu ly hôn Quang Huy, Phạm Quỳnh Anh triết lý sâu sắc về tình yêu

Hậu trường 18/11/2019 16:49

Quan điểm của ca sĩ Phạm Quỳnh Anh về chuyện tình yêu sau biến cố hôn nhân nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ.

Một tuần sau khi tham dự hôn lễ thế kỷ, ca sĩ Phạm Quỳnh Anh bất ngờ đăng tải ảnh cưới của Đông Nhi và Ông Cao Thắng trên Story Facebook. Điều khiến mọi người chú ý nhất là dòng trạng thái đính kèm về chuyện tình yêu.

Phạm Quỳnh Anh chia sẻ quan điểm vô cùng sâu sắc về tình cảm: "Điều đáng ngưỡng mộ nhất trong đời không phải là được nhiều người theo đuổi, mà là gặp được một người bất luận như thế nào cũng sẽ không từ bỏ bạn".

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Dòng tâm sự đầy triết lý của Phạm Quỳnh Anh - Ảnh: FB

Những chia sẻ của bà mẹ hai con khiến nhiều người phải suy ngẫm. Một số người cho rằng đây là điều nữ ca sĩ rút ra được sau khi cuộc hôn nhân với Quang Huy đổ vỡ.

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Dù chia tay nhưng cặp đôi vẫn cư xử với nhau rất văn minh, cùng chăm sóc 2 con - Ảnh: FB

Sau 16 năm yêu và cưới, Phạm Quỳnh Anh và Quang Huy công khai ly hôn vào cuối năm 2018 khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối. Cả hai chia tay trong êm đẹp, cùng nhau chăm sóc và nuôi dạy hai con gái. Vào những dịp đặc biệt của các "tiểu công chúa", vợ chồng nghệ sĩ vẫn vui vẻ gặp mặt. 

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Sau khi ly hôn, nữ ca sĩ tích cực hoạt động và ra sản phẩm âm nhạc - Ảnh: Internet

Ngày 9/11 vừa qua, tại đám cưới Đông Nhi và Ông Cao Thắng, ca sĩ Noo Phước Thịnh bất ngờ nhắc đến việc đang theo đuổi đàn chị Phạm Quỳnh Anh. Trên thực tế đó chỉ là câu nói đùa của anh trong lúc say. Sau khi tỉnh, giọng ca "Mãi mãi bên nhau" cho biết anh không nhớ gì đêm qua nhưng vẫn tuyên bố: "Em không nhớ được gì hết, trừ việc em muốn bảo vệ chị".

Bị Noo Phước Thịnh "cua" công khai, Phạm Quỳnh Anh "than trời" nói điều bất ngờ

Bị Noo Phước Thịnh "cua" công khai, Phạm Quỳnh Anh "than trời" nói điều bất ngờ

Sau hình ảnh được Noo Phước Thịnh hôn má và khẳng định Phạm Quỳnh Anh là "gu" của mình, nữ ca sĩ chính thức lên tiếng.

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Từ khóa:   Phạm Quỳnh Anh Quang Huy Đông Nhi và Ông Cao Thắng

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