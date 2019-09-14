Sau gần 1 năm ly hôn, Phạm Quỳnh Anh - Quang Huy vừa 'tái hợp' vì hai con gái

Dù đã chính thức ly hôn nhưng Phạm Quỳnh Anh - Quang Huy vẫn không ngại gặp mặt để hai con có một mùa Trung Thu ấm áp, ý nghĩa bên cạnh ba mẹ.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Phạm Quỳnh Anh gây chú ý khi đăng tải khoảnh khắc cả gia đình cùng đoàn tụ ấm áp nhân dịp Tết Trung Thu. Đáng chú ý, nhạc sĩ Quang Huy cũng có mặt. Anh vui vẻ ghi lại kỷ niệm bên vợ cũ và hai "tiểu công chúa".

Bà mẹ hai con viết: "Trung Thu là Tết đoàn viên. Mẹ đi làm sáng đêm nên đành phải phá cỗ cùng các em sớm trước một ngày. Nợ các em, năm sau chắc chắn mẹ sẽ cùng các em đi rước đèn nhé. Thương lắm".

Phạm Quỳnh Anh và chồng cũ rước đèn Trung Thu sớm cùng hai con - Ảnh: FB

Đây không phải là lần đầu Phạm Quỳnh Anh - Quang Huy xuất hiện trong cùng một khung ảnh sau khi "đường ai nấy đi". Đầu năm 2019, cả hai cùng có mặt để tổ chức tiệc sinh nhật 2 tuổi cho con gái Tuệ An. Hiện tại mỗi người một ngả nhưng họ đều có một mối bận tâm chung duy nhất là niềm vui của hai cô con gái.

Không bận tâm chuyện dư luận soi mói, cả hai sẵn sàng 'tái hợp' để đổi lấy tiếng cười của hai nhóc tỳ - Ảnh: FB

Ở tuổi 35, Phạm Quỳnh Anh ngày càng xinh đẹp - Ảnh: FB

Sau 1 năm ly thân, gần cuối năm 2018, Quang Huy và Phạm Quỳnh Anh xác nhận đã ly hôn sau 6 năm chung sống. Dù chia tay nhưng cả hai vẫn là bạn, cùng chăm sóc con gái Tuệ Lâm và Tuệ An. Giọng ca Bụi bay vào mắt cho biết, cô và chồng cũ đều đồng thuận không tách hai con ra mà chia thời gian để bọn trẻ được ở với cả ba và mẹ.

Bị kẻ giả mạo Đông Nhi nhờ mua túi, Phạm Quỳnh Anh liền nhắn nhủ: 'Để yên cho Đông Nhi đi lấy chồng' Kẻ giả mạo đã tìm hiểu kĩ và biết được Phạm Quỳnh Anh, Đông Nhi và vợ Ưng Hoàng Phúc là bạn bè thân thiết. Vì vậy thông qua Kim Cương, kẻ giả mạo nhờ Phạm Quỳnh Anh mua túi xách hộ.

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