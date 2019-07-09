Đọc tâm sự của Phạm Quỳnh Anh sau 1 năm ly hôn, người hâm mộ mừng hơn nhặt được vàng

Hậu trường 09/07/2019 14:48

Sau khi hôn nhân với ông xã Quang Huy "gãy gánh giữa đường", ca sĩ Phạm Quỳnh Anh đã tìm được sự bình yên trong cuộc sống.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, ca sĩ Phạm Quỳnh Anh đăng tải status chia sẻ về nỗi lòng mình sau 1 năm ly hôn. Trải qua không ít biến cố trong cuộc sống, bà mẹ hai con vẫn tự tin khẳng định bản thân đang rất hạnh phúc.

Phạm Quỳnh Anh viết: "Em đã đi một chặng đường thật dài, có đủ đầy những gia vị của niềm vui và nỗi buồn, hy vọng và thất vọng, bỏ cuộc và làm lại từ đầu. Ai cũng chăm chăm vào kết quả, nhưng em, em lại hạnh phúc ở hành trình”.

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Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh ngày càng xinh đẹp, quyến rũ - Ảnh: FBNV

Không trách cứ về những đau khổ đã chịu đựng, bà mẹ hai con cảm ơn vì tất cả. Chính những vấp ngã của quá khứ đã giúp bản thân cô mạnh mẽ, vững vàng như hiện tại.

“Tôi hôm nay, em hôm qua, chúng ta tuy hai mà một, vì phải có em mới có tôi vững vàng của hôm nay, tôi phải cảm ơn em thật nhiều, em nhắc tôi phải thương tôi nhiều hơn nữa và tìm thấy lại chân giá trị của đời mình”, cô tâm sự.

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Ngoài chạy show ca nhạc...
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... cô tích cực tham gia sự kiện, event lấy lại tên tuổi sau thời gian dài vắng bóng - Ảnh: FBNV

Sau tất cả, Phạm Quỳnh Anh tự hào vì chính mình cả ở quá khứ và hiện tại. Mạnh mẽ đối diện với hiện thực hôn nhân đổ vỡ, nữ ca sĩ đã hoàn toàn vượt qua được khủng hoảng và tự tin thốt lên “chấp nhận và thứ tha”.

Phạm Quỳnh Anh viết: “Nhưng chúng ta tuy một cũng là hai. Vì tôi hôm nay đứng trước gương, đã là một màu sắc mới. Những u buồn dẫu có, chỉ là hương vị chứ không còn bất kỳ một sự trách cứ hay vấp ngã nào đủ sức tổn hại mình nữa. Tôi đã cắm đầu đi thật xa, khi ngoái lại những gì đã qua không còn là tiếc nuối, mà lại đẹp lung linh màu của sự chấp nhận và thứ tha”.

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Hậu ly hôn, Phạm Quỳnh Anh và Quang Huy cùng chia thời gian chăm con chứ không tách hai bé ra - Ảnh: FBNV

Sau chia tay, Phạm Quỳnh Anh trở lại với niềm đam mê ca hát và được công chúng đón nhận. Về chuyện tình cảm, nữ ca sĩ vẫn chưa tiết lộ điều gì mới.

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Từ khóa:   Phạm Quỳnh Anh - Quang Huy Phạm Quỳnh Anh ly hôn

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