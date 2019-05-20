Diện áo tắm khoét sâu, mẹ hai con Phạm Quỳnh Anh khoe thân hình nóng bỏng ‘không đùa được đâu’

Vốn trung thành với phong cách “kín cổng cao tường” nhưng mới đây, Phạm Quỳnh Anh lại khiến dân tình “ngạt thở” khi khoe ảnh diện bikini cực gợi cảm.
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Sau đổ vỡ hôn nhân, Phạm Quỳnh Anh khá bận rộn với các hoạt động nghệ thuật. Nữ ca sĩ thường xuyên góp mặt trong nhiều chương trình giải trí và chuẩn bị thực hiện những dự án âm nhạc dành tặng người hâm mộ.
Bên cạnh đó, nhan sắc của cô được nhiều người nhận xét là ngày càng “lên hương” theo thời gian. Trái ngược với hình ảnh dịu dàng, nhẹ nhàng quen thuộc trong mắt khán giả, Phạm Quỳnh Anh đang dần theo đuổi phong cách gợi cảm, quyến rũ của một người phụ nữ từng trải.
Mới đây nhất, cô bất ngờ đăng tải loạt ảnh khoe dáng với trang phục áo tắm trong chuyến du lịch biển lên trang cá nhân kèm dòng trạng thái: “Nắng vàng và biển xanh, mỗi tội bên cạnh... toàn là cá mập. 1,2,3,4 con tất cả”. Nữ ca sĩ diện trang phục áo tắm được cắt xẻ tinh tế, khoe trọn đường cong cơ thể mà chẳng cần sử dụng đến phần mềm chỉnh sửa.
Dưới bài đăng của nữ ca sĩ, người hâm mộ không ngừng cảm thán trước vẻ đẹp của cô, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ với cách giữ gìn vóc dáng của bà mẹ hai con.
Có thể thấy, dù đã 35 tuổi và trải qua hai lần sinh nở nhưng giọng ca "Tình yêu cao thượng" vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung cùng thân hình cân đối đáng ngưỡng mộ.