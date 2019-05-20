Diện áo tắm khoét sâu, mẹ hai con Phạm Quỳnh Anh khoe thân hình nóng bỏng ‘không đùa được đâu’

Sau đổ vỡ hôn nhân, Phạm Quỳnh Anh khá bận rộn với các hoạt động nghệ thuật. Nữ ca sĩ thường xuyên góp mặt trong nhiều chương trình giải trí và chuẩn bị thực hiện những dự án âm nhạc dành tặng người hâm mộ.

Phạm Quỳnh Anh tích cực trở lại với các hoạt động nghệ thuật - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, nhan sắc của cô được nhiều người nhận xét là ngày càng “lên hương” theo thời gian. Trái ngược với hình ảnh dịu dàng, nhẹ nhàng quen thuộc trong mắt khán giả, Phạm Quỳnh Anh đang dần theo đuổi phong cách gợi cảm, quyến rũ của một người phụ nữ từng trải.