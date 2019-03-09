Ly hôn chưa bao lâu, Phạm Quỳnh Anh - Quang Huy quyết định 'tái hợp' vì con gái

Gần cuối năm 2018, thông tin ca sĩ Phạm Quỳnh Anh và Quang Huy ly hôn được công khai khiến khán giả vô cùng bất ngờ. Được biết trước khi quyết định "đường ai nấy đi", cặp đôi nghệ sĩ đã có thời gian dài sống ly thân. Sau khi chia tay, Phạm Quỳnh Anh và Quang Huy chưa một lần công khai xuất hiện cạnh nhau trước công chúng. Thế nhưng mới đây, cặp đôi vừa "tái hợp" nhân dịp sinh nhật con gái út Tuệ An tròn 2 tuổi.

Trên trang cá nhân, Phạm Quỳnh Anh vừa đăng tải loạt hình ảnh cả gia đình quây quần bên nhau rất vui vẻ, ấm áp. Đặc biệt, chồng cũ Quang Huy cũng có mặt, cả hai không hề e ngại mà hào hứng chụp ảnh lưu niệm cùng con gái.