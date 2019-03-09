Ly hôn chưa bao lâu, Phạm Quỳnh Anh - Quang Huy quyết định 'tái hợp' vì con gái

Hậu trường 09/03/2019 10:58

Tối qua (8/3), Phạm Quỳnh Anh và chồng cũ Quang Huy cùng nhau tổ chức sinh nhật cho con gái Tuệ An tròn 2 tuổi.

Gần cuối năm 2018, thông tin ca sĩ Phạm Quỳnh Anh và Quang Huy ly hôn được công khai khiến khán giả vô cùng bất ngờ. Được biết trước khi quyết định "đường ai nấy đi", cặp đôi nghệ sĩ đã có thời gian dài sống ly thân. Sau khi chia tay, Phạm Quỳnh Anh và Quang Huy chưa một lần công khai xuất hiện cạnh nhau trước công chúng. Thế nhưng mới đây, cặp đôi vừa "tái hợp" nhân dịp sinh nhật con gái út Tuệ An tròn 2 tuổi.

Trên trang cá nhân, Phạm Quỳnh Anh vừa đăng tải loạt hình ảnh cả gia đình quây quần bên nhau rất vui vẻ, ấm áp. Đặc biệt, chồng cũ Quang Huy cũng có mặt, cả hai không hề e ngại mà hào hứng chụp ảnh lưu niệm cùng con gái.

“Năm nay tôi đi công tác xa, không ở bên cạnh chị đúng ngày sinh nhật. Tôi hơi áy náy, chỉ kịp tổ chức một buổi ăn tối gia đình rất chi là gọn nhẹ, mong chị hiểu cho tôi nhé. 2 tuổi tròn trĩnh và đã là thanh niên hàng ngày xách cặp đến lớp rồi, mong chị cứ ngoan ngoãn như thế và luôn luôn mạnh khỏe để tôi yên tâm chiến đấu nhé. Chị mãi là em bé mùa xuân của cả gia đình. Yêu và nhớ chị thật nhiều!", Phạm Quỳnh Anh chia sẻ.

Ly hôn chưa bao lâu, Phạm Quỳnh Anh - Quang Huy quyết định 'tái hợp' vì con gái - Ảnh 1
Phạm Quỳnh Anh và Quang Huy cùng nhau tổ chức sinh nhật sớm cho con gái Tuệ An - Ảnh:FBNV

Ly hôn chưa bao lâu, Phạm Quỳnh Anh - Quang Huy quyết định 'tái hợp' vì con gái - Ảnh 2

Ly hôn chưa bao lâu, Phạm Quỳnh Anh - Quang Huy quyết định 'tái hợp' vì con gái - Ảnh 3
Cô bé nũng nịu khi được mẹ bế, cưng nựng - Ảnh: FBNV
Ly hôn chưa bao lâu, Phạm Quỳnh Anh - Quang Huy quyết định 'tái hợp' vì con gái - Ảnh 4
Dễ dàng nhận thấy, cả Phạm Quỳnh Anh và Quang Huy đều cười vui vẻ khi đứng cạnh nhau - Ảnh: FBNV
Ly hôn chưa bao lâu, Phạm Quỳnh Anh - Quang Huy quyết định 'tái hợp' vì con gái - Ảnh 5
Bé Tuệ An cười tươi khi bên cạnh mẹ trong ngày sinh nhật - Ảnh: FBNV
Ly hôn chưa bao lâu, Phạm Quỳnh Anh - Quang Huy quyết định 'tái hợp' vì con gái - Ảnh 6
Buổi tiệc sinh nhật ấm áp có sự góp mặt của đầy đủ các thành viên hai bên gia đình nội ngoại - Ảnh: FBNV

Trước đó, Phạm Quỳnh Anh từng tiết lộ, cả hai chia tay trong êm đẹp và xem nhau như những người bạn để hai con không bị tổn thương. Về quyền nuôi con, cô và chồng cũ không tách hai bé ra mà chia thời gian để hai con cùng được sống với bố mẹ.

Sau ly hôn, Phạm Quỳnh Anh 'đứt ruột' khi cố làm người mẹ lạnh lùng, quay đi dù con gái gào khóc gọi mẹ

Sau ly hôn, Phạm Quỳnh Anh 'đứt ruột' khi cố làm người mẹ lạnh lùng, quay đi dù con gái gào khóc gọi mẹ

Đưa con đi học ngày đầu tiên, ca sĩ Phạm Quỳnh Anh phải cắn răng chịu đựng, cố tình quay lưng đi bất chấp "công chúa nhỏ" gào khóc gọi mẹ.

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Từ khóa:   Phạm Quỳnh Anh - Quang Huy

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