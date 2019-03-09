Ly hôn chưa bao lâu, Phạm Quỳnh Anh - Quang Huy quyết định 'tái hợp' vì con gái

Tối qua (8/3), Phạm Quỳnh Anh và chồng cũ Quang Huy cùng nhau tổ chức sinh nhật cho con gái Tuệ An tròn 2 tuổi.
- Lộ ảnh Phạm Quỳnh Anh phờ phạc ôm con gái nhỏ trên máy bay sau ly hôn
- Ly hôn thì có làm sao, Phạm Quỳnh Anh đẹp rực rỡ và kiêu hãnh nhường này cơ mà
Gần cuối năm 2018, thông tin ca sĩ Phạm Quỳnh Anh và Quang Huy ly hôn được công khai khiến khán giả vô cùng bất ngờ. Được biết trước khi quyết định "đường ai nấy đi", cặp đôi nghệ sĩ đã có thời gian dài sống ly thân. Sau khi chia tay, Phạm Quỳnh Anh và Quang Huy chưa một lần công khai xuất hiện cạnh nhau trước công chúng. Thế nhưng mới đây, cặp đôi vừa "tái hợp" nhân dịp sinh nhật con gái út Tuệ An tròn 2 tuổi.
Trên trang cá nhân, Phạm Quỳnh Anh vừa đăng tải loạt hình ảnh cả gia đình quây quần bên nhau rất vui vẻ, ấm áp. Đặc biệt, chồng cũ Quang Huy cũng có mặt, cả hai không hề e ngại mà hào hứng chụp ảnh lưu niệm cùng con gái.
“Năm nay tôi đi công tác xa, không ở bên cạnh chị đúng ngày sinh nhật. Tôi hơi áy náy, chỉ kịp tổ chức một buổi ăn tối gia đình rất chi là gọn nhẹ, mong chị hiểu cho tôi nhé. 2 tuổi tròn trĩnh và đã là thanh niên hàng ngày xách cặp đến lớp rồi, mong chị cứ ngoan ngoãn như thế và luôn luôn mạnh khỏe để tôi yên tâm chiến đấu nhé. Chị mãi là em bé mùa xuân của cả gia đình. Yêu và nhớ chị thật nhiều!", Phạm Quỳnh Anh chia sẻ.
Trước đó, Phạm Quỳnh Anh từng tiết lộ, cả hai chia tay trong êm đẹp và xem nhau như những người bạn để hai con không bị tổn thương. Về quyền nuôi con, cô và chồng cũ không tách hai bé ra mà chia thời gian để hai con cùng được sống với bố mẹ.