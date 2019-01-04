Ly hôn thì có làm sao, Phạm Quỳnh Anh đẹp rực rỡ và kiêu hãnh nhường này cơ mà

Cuộc hôn nhân kéo dài 6 năm của Phạm Quỳnh Anh và ông bầu Quang Huy kết thúc để lại biết bao tiếc nuối cho người hâm mộ. Nhiều người xót xa cho giọng ca Bụi bay vào mắt khi phải hy sinh những năm tháng thanh xuân tươi đẹp để rồi trắng tay. Tuy nhiên, cũng không ít người khâm phục bản lĩnh hơn người của Phạm Quỳnh Anh.

Dù chồng cũ dính nghi án có người thứ ba nhưng nữ ca sĩ không một lời trách cứ. Cô chấp nhận buông bỏ một người đàn ông không còn thuộc về mình để hướng về tương lai mới tốt đẹp hơn. Điều mà Phạm Quỳnh Anh từng làm những tưởng đơn giản nhưng lại quá khó khăn đối với một số người phụ nữ trong hoàn cảnh tương tự.