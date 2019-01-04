Ly hôn thì có làm sao, Phạm Quỳnh Anh đẹp rực rỡ và kiêu hãnh nhường này cơ mà

Hậu trường 04/01/2019 14:35

Sau ly hôn, Phạm Quỳnh Anh dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân và xây dựng các mối quan hệ xã hội.

Cuộc hôn nhân kéo dài 6 năm của Phạm Quỳnh Anh và ông bầu Quang Huy kết thúc để lại biết bao tiếc nuối cho người hâm mộ. Nhiều người xót xa cho giọng ca Bụi bay vào mắt khi phải hy sinh những năm tháng thanh xuân tươi đẹp để rồi trắng tay. Tuy nhiên, cũng không ít người khâm phục bản lĩnh hơn người của Phạm Quỳnh Anh.

Dù chồng cũ dính nghi án có người thứ ba nhưng nữ ca sĩ không một lời trách cứ. Cô chấp nhận buông bỏ một người đàn ông không còn thuộc về mình để hướng về tương lai mới tốt đẹp hơn. Điều mà Phạm Quỳnh Anh từng làm những tưởng đơn giản nhưng lại quá khó khăn đối với một số người phụ nữ trong hoàn cảnh tương tự. 

Ly hôn thì có làm sao, Phạm Quỳnh Anh đẹp rực rỡ và kiêu hãnh nhường này cơ mà - Ảnh 1
Ly hôn thì có làm sao, Phạm Quỳnh Anh đẹp rực rỡ và kiêu hãnh nhường này cơ mà - Ảnh 2
Phạm Quỳnh Anh xinh đẹp và mặn mà hơn sau khi kết thúc cuộc hôn nhân 6 năm với ông bầu Quang Huy - Ảnh: FBNV
Ly hôn thì có làm sao, Phạm Quỳnh Anh đẹp rực rỡ và kiêu hãnh nhường này cơ mà - Ảnh 3
Ly hôn thì có làm sao, Phạm Quỳnh Anh đẹp rực rỡ và kiêu hãnh nhường này cơ mà - Ảnh 4
Ly hôn thì có làm sao, Phạm Quỳnh Anh đẹp rực rỡ và kiêu hãnh nhường này cơ mà - Ảnh 5
Sau đổ vỡ, Phạm Quỳnh Anh quay trở lại đam mê ca hát và dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân - Ảnh: FBNV
Ly hôn thì có làm sao, Phạm Quỳnh Anh đẹp rực rỡ và kiêu hãnh nhường này cơ mà - Ảnh 6
Ly hôn thì có làm sao, Phạm Quỳnh Anh đẹp rực rỡ và kiêu hãnh nhường này cơ mà - Ảnh 7
Sự mạnh mẽ, quyết đoán của Phạm Quỳnh Anh khiến nhiều người phụ nữ phải nể phục - Ảnh: FBNV
Ly hôn thì có làm sao, Phạm Quỳnh Anh đẹp rực rỡ và kiêu hãnh nhường này cơ mà - Ảnh 8
Ly hôn thì có làm sao, Phạm Quỳnh Anh đẹp rực rỡ và kiêu hãnh nhường này cơ mà - Ảnh 9
Phạm Quỳnh Anh hài lòng với cuộc sống hiện tại, một mình thong dong và không phụ thuộc vào ai - Ảnh: FBNV

Sau đổ vỡ, có thể thấy người phụ nữ này càng trở nên kiên cường và xinh đẹp hơn bao giờ hết. Thời gian gần đây, Phạm Quỳnh Anh đã quay trở lại showbiz và gây ấn tượng mạnh mẽ bởi nhan sắc quyến rũ cùng giọng hát đầy nội lực. Từ những sóng gió trong quá khứ, bà mẹ hai con tự nhủ phải yêu thương bản thân nhiều hơn và sống tốt hơn khi xưa.

"Gửi em của quá khứ, em giờ đã khác xưa nhiều rồi...

Sẽ không đớn đau nhiều sẽ chẳng để nước mắt rơi

Sẽ yêu thương cuộc đời và sẽ yêu thêm một người tuyệt vời...", Phạm Quỳnh Anh trải lòng.

Phạm Quỳnh Anh lần đầu trải lòng hát về cuộc hôn nhân đổ vỡ

Phạm Quỳnh Anh lần đầu trải lòng hát về cuộc hôn nhân đổ vỡ

Nữ ca sĩ tâm sự, cô đã học cách chấp nhận, tha thứ khi trải qua nhiều niềm vui xen lẫn nỗi buồn từ những chuyện tình cũ.

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