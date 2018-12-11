Phạm Quỳnh Anh nhận được nhiều sự đồng cảm của mọi người khi trải lòng về nỗi vất vả của người mẹ lúc con bị bệnh.

Sau ồn ào ly hôn với nhà sản xuất Quang Huy, Phạm Quỳnh Anh đang tập trung hết sức để quay lại với âm nhạc, phát triển sự nghiệp. Cô tích cực ra sản phẩm mới và xuất hiện nhiều hơn ở các sự kiện. Tuy nhiên, việc trở lại với công việc sau nhiều năm lui về chăm sóc gia đình khiến cuộc sống của bà mẹ hai con ít nhiều bị đảo lộn. Hiện tại, Phạm Quỳnh Anh chăm chỉ tham gia sự kiện, đi hát - Ảnh: FBNV Cô cũng ra mắt hàng loạt dự án âm nhạc đình đám - Ảnh: FBNV Khi còn sống hạnh phúc bên Quang Huy, Phạm Quỳnh Anh dành toàn bộ thời gian để chăm sóc gia đình và hai con. Tuy nhiên, khi hôn nhân “gãy gánh giữa đường”, cô bắt đầu trở lại ca hát để ổn định kinh tế. Điều này khiến nữ ca sĩ có ít thời gian ở bên hai con hơn.

Cách đây vài giờ, trên trang Facebook cá nhân, Phạm Quỳnh Anh khiến nhiều chị em đồng cảm khi viết dòng tâm sự nói về nỗi vất vả của người mẹ khi vừa phải lo chu toàn công việc vừa chăm sóc con cái. “Làm mẹ thật là khó, nhất là những khi hai vai nặng trĩu với đủ thứ trách nhiệm, đi làm xa và nghe tin hai đứa nhỏ ở nhà ốm cùng một lúc.

Bởi vậy nên tôi luôn khâm phục nghị lực phi thường của những bà mẹ. Ngay từ khi đón nhận nhiệm vụ thiêng liêng này, họ đã quá giỏi rồi”, Phạm Quỳnh Anh tâm sự. Kèm theo đó, nữ ca sĩ cũng đăng tải hình ảnh hạnh phúc bên hai cô con gái đáng yêu. Trước đó, Phạm Quỳnh Anh từng tiết lộ, cô và ông xã quyết định chia thời gian để có thể cùng nhau chăm sóc các con chứ không tách hai bé ra. Dù bận rộn với công việc, nhưng khi biết tin hai con bị bệnh... ... Phạm Quỳnh Anh đã nhanh chóng trở về để kịp thời chăm sóc - Ảnh: FBNV Dưới bài viết, cư dân mạng nhanh chóng để lại bình luận đồng cảm với bà mẹ trẻ. Nhiều người gửi lời an ủi, động viên cô mạnh mẽ để lo cho hai con.

Phạm Quỳnh Anh: ‘Mẹ phải can đảm, con mới tự tin’ “Trẻ con là một tờ giấy trắng, viết vẽ gì lên đó là do bố mẹ dạy dỗ, chỉ bảo và định hướng”, nữ ca sĩ tâm sự.

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