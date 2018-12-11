Sau ly hôn, Phạm Quỳnh Anh thừa nhận 'làm mẹ thật khó', nhất là khi hai con bệnh cùng lúc

Hậu trường 11/12/2018 11:07

Phạm Quỳnh Anh nhận được nhiều sự đồng cảm của mọi người khi trải lòng về nỗi vất vả của người mẹ lúc con bị bệnh.

Sau ồn ào ly hôn với nhà sản xuất Quang Huy, Phạm Quỳnh Anh đang tập trung hết sức để quay lại với âm nhạc, phát triển sự nghiệp. Cô tích cực ra sản phẩm mới và xuất hiện nhiều hơn ở các sự kiện. Tuy nhiên, việc trở lại với công việc sau nhiều năm lui về chăm sóc gia đình khiến cuộc sống của bà mẹ hai con ít nhiều bị đảo lộn.

Sau ly hôn, Phạm Quỳnh Anh thừa nhận 'làm mẹ thật khó', nhất là khi hai con bệnh cùng lúc - Ảnh 1
Hiện tại, Phạm Quỳnh Anh chăm chỉ tham gia sự kiện, đi hát - Ảnh: FBNV
Sau ly hôn, Phạm Quỳnh Anh thừa nhận 'làm mẹ thật khó', nhất là khi hai con bệnh cùng lúc - Ảnh 2
Cô cũng ra mắt hàng loạt dự án âm nhạc đình đám - Ảnh: FBNV

Khi còn sống hạnh phúc bên Quang Huy, Phạm Quỳnh Anh dành toàn bộ thời gian để chăm sóc gia đình và hai con. Tuy nhiên, khi hôn nhân “gãy gánh giữa đường”, cô bắt đầu trở lại ca hát để ổn định kinh tế. Điều này khiến nữ ca sĩ có ít thời gian ở bên hai con hơn.

Cách đây vài giờ, trên trang Facebook cá nhân, Phạm Quỳnh Anh khiến nhiều chị em đồng cảm khi viết dòng tâm sự nói về nỗi vất vả của người mẹ khi vừa phải lo chu toàn công việc vừa chăm sóc con cái.

“Làm mẹ thật là khó, nhất là những khi hai vai nặng trĩu với đủ thứ trách nhiệm, đi làm xa và nghe tin hai đứa nhỏ ở nhà ốm cùng một lúc.

Bởi vậy nên tôi luôn khâm phục nghị lực phi thường của những bà mẹ. Ngay từ khi đón nhận nhiệm vụ thiêng liêng này, họ đã quá giỏi rồi”, Phạm Quỳnh Anh tâm sự.

Kèm theo đó, nữ ca sĩ cũng đăng tải hình ảnh hạnh phúc bên hai cô con gái đáng yêu. Trước đó, Phạm Quỳnh Anh từng tiết lộ, cô và ông xã quyết định chia thời gian để có thể cùng nhau chăm sóc các con chứ không tách hai bé ra.

Sau ly hôn, Phạm Quỳnh Anh thừa nhận 'làm mẹ thật khó', nhất là khi hai con bệnh cùng lúc - Ảnh 3
Dù bận rộn với công việc, nhưng khi biết tin hai con bị bệnh...
Sau ly hôn, Phạm Quỳnh Anh thừa nhận 'làm mẹ thật khó', nhất là khi hai con bệnh cùng lúc - Ảnh 4
... Phạm Quỳnh Anh đã nhanh chóng trở về để kịp thời chăm sóc - Ảnh: FBNV

Dưới bài viết, cư dân mạng nhanh chóng để lại bình luận đồng cảm với bà mẹ trẻ. Nhiều người gửi lời an ủi, động viên cô mạnh mẽ để lo cho hai con.

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“Trẻ con là một tờ giấy trắng, viết vẽ gì lên đó là do bố mẹ dạy dỗ, chỉ bảo và định hướng”, nữ ca sĩ tâm sự.

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