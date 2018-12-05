Bảo Anh công khai tin nhắn với Phạm Quỳnh Anh để dằn mặt những kẻ tung tin đồn cô cặp bồ Quang Huy

Những tưởng mọi chuyện đã thực sự khép lại thì mới đây, Bảo Anh lại khiến dư luận nóng lên khi công khai đoạn tin nhắn với Phạm Quỳnh Anh. Theo đó, giọng ca Sống xa anh chẳng dễ dàng đã chụp lại những bình luận bịa đặt chuyện bà xã Quang Huy đánh ghen vì chồng phản bội và gửi cho cô. Ngay sau đó, Phạm Quỳnh Anh tỏ ra khá ngạc nhiên và hỏi lại: “Ở đâu ra thế”. Tiếp đó, bà mẹ hai con còn chửi những người tung tin là: “Đểu thế”.

Thời gian qua, dư luận không ngừng xôn xao khi thông tin hôn nhân của Phạm Quỳnh Anh và Quang Huy "gãy gánh giữa đường" được xác nhận. Cũng trong thời gian này, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền tin đồn ca sĩ Bảo Anh là "người thứ 3" chen ngang khiến gia đình nghệ sĩ đổ vỡ. Trước những thông tin thất thiệt gây ảnh hưởng đến cuộc sống và sự nghiệp, Bảo Anh đã mời luật sư giải quyết.

Thứ 1: Sao các bạn khẳng định Bảo Anh là nguyên nhân gây ra sự tan vỡ của gia đình anh Quang Huy và chị Phạm Quỳnh Anh?

Cũng trong bài viết này, Bảo Anh đã đăng kèm dòng trạng thái dài nói rõ mọi việc: “Suốt thời gian qua, Bảo Anh và quan trọng hơn là gia đình của mình thật sự đã quá mệt mỏi khi phải nhận những lời vu khống, miệt thị từ một sự việc trên trời rớt xuống.

Rồi chị Quỳnh Anh đánh ghen, có clip có bằng chứng các kiểu, vậy cho Bảo Anh xin bằng chứng đi! Bảo Anh cũng muốn xem bằng chứng ra sao mà lại bị các anti-fan miệt thị, xúc phạm mình như thế .

Qua status này, Bảo Anh muốn nói với mọi người rằng, không phải Bảo Anh sợ không dám lên tiếng, vì mình chẳng làm gì sai để mà phải sợ cả, thời gian qua Bảo Anh im lặng vì nghĩ rằng tin đồn không có thật thì rồi nó cũng sẽ qua đi.

Nhưng có lẽ phải nói một lần để bảo vệ danh dự cho bản thân và gia đình”.

Giọng ca Như lời đồn lên tiếng nói rõ mọi việc - Ảnh: FBNV

Đặc biệt, cô cũng không ngần ngại khi tag thẳng tên nhà sản xuất Nguyễn Quang Huy và ca sĩ Phạm Quỳnh Anh vào bài viết vì mong muốn tin đồn này bị dập tắt hoàn toàn.

“Thứ 2: Về phía anh Nguyễn Quang Huy và chị Phạm Quỳnh Anh. Thật bất tiện khi nhắc đến anh chị thế này, vì đơn giản em nghĩ anh chị chưa bao giờ nhắc đến tên em thì không có lý do gì em phải lên tiếng.

Quan trọng hơn vì nó chỉ là tin đồn! Tuy nhiên thời gian qua mọi chuyện đã đi quá xa, ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý, hình ảnh của em và cả gia đình em.

Vì đã từng hợp tác làm việc với công ty anh chị và cũng chẳng có mâu thuẫn gì với gia đình anh chị nên em hiểu trong suốt thời gian qua anh chị cũng mệt mỏi vì chuyện gia đình nên cũng không muốn lên tiếng.

Nhưng nay chuyện gia đình anh chị đã giải quyết xong, em cũng xin phép post đoạn tin nhắn này lên để khán giả hiểu rõ và kết thúc câu chuyện sai sự thật này tại đây", dòng trạng thái được Bảo Anh chia sẻ trên trang Facebook cá nhân nhận được đông đảo sự quan tâm của công chúng.