Phản ứng đáng sợ của Phạm Quỳnh Anh sau khi được Bảo Anh tag thẳng tên vào status minh oan

Hậu trường 05/12/2018 16:15

Mặc dù đã được Bảo Anh tag thẳng tên vào status phủ nhận là người thứ ba nhưng cả Phạm Quỳnh Anh lẫn Quang Huy đều im hơi lặng tiếng.

Thời gian qua, Bảo Anh gặp nhiều rắc rối khi vướng tin đồn là kẻ thứ ba phá vỡ hôn nhân giữa Quang HuyPhạm Quỳnh Anh. Sau nhiều tháng im lặng, mới đây giọng ca Như lời đồn bất ngờ đăng status minh oan bằng cách tag thẳng tên Phạm Quỳnh Anh và ông bầu Quang Huy vào bài viết.

“Suốt thời gian qua, Bảo Anh và quan trọng hơn là gia đình của mình thật sự đã quá mệt mỏi khi phải nhận những lời vu khống, miệt thị từ một sự việc trên trời rớt xuống.

Thứ 1: Sao các bạn khẳng định Bảo Anh là nguyên nhân gây ra sự tan vỡ của gia đình anh Quang Huy và chị Phạm Quỳnh Anh?

Rồi chị Quỳnh Anh đánh ghen, có clip có bằng chứng các kiểu, vậy cho Bảo Anh xin bằng chứng đi! Bảo Anh cũng muốn xem bằng chứng ra sao mà lại bị các anti-fan miệt thị, xúc phạm mình như thế .

Qua status này, Bảo Anh muốn nói với mọi người rằng, không phải Bảo Anh sợ không dám lên tiếng, vì mình chẳng làm gì sai để mà phải sợ cả, thời gian qua Bảo Anh im lặng vì nghĩ rằng tin đồn không có thật thì rồi nó cũng sẽ qua đi.

Nhưng có lẽ phải nói một lần để bảo vệ danh dự cho bản thân và gia đình”, Bảo Anh cho hay.

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Bảo Anh đăng status minh oan từ 5 giờ trước - Ảnh: FBNV

Bên dưới bức tâm thư, tình cũ Hồ Quang Hiếu cũng đính kèm đoạn tin nhắn chứng minh Phạm Quỳnh Anh phủ nhận chuyện cô là kẻ thứ ba. 

“Thứ 2: Về phía anh Nguyễn Quang Huy và chị Phạm Quỳnh Anh. Thật bất tiện khi nhắc đến anh chị thế này, vì đơn giản em nghĩ anh chị chưa bao giờ nhắc đến tên em thì không có lý do gì em phải lên tiếng.

Quan trọng hơn vì nó chỉ là tin đồn! Tuy nhiên thời gian qua mọi chuyện đã đi quá xa, ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý, hình ảnh của em và cả gia đình em.

Vì đã từng hợp tác làm việc với công ty anh chị và cũng chẳng có mâu thuẫn gì với gia đình anh chị nên em hiểu trong suốt thời gian qua anh chị cũng mệt mỏi vì chuyện gia đình nên cũng không muốn lên tiếng.

Nhưng nay chuyện gia đình anh chị đã giải quyết xong, em cũng xin phép post đoạn tin nhắn này lên để khán giả hiểu rõ và kết thúc câu chuyện sai sự thật này tại đây", nữ ca sĩ phân trần.

Phản ứng đáng sợ của Phạm Quỳnh Anh sau khi được Bảo Anh tag thẳng tên vào status minh oan - Ảnh 2
Tin nhắn Bảo Anh dùng để chứng minh Phạm Quỳnh Anh không tin chuyện cô là kẻ thứ ba - Ảnh: FBNV

Sau bài chia sẻ này, hàng ngàn cư dân mạng ngóng đợi một phản ứng từ phía Phạm Quỳnh Anh và ông bầu Quang Huy. Nhiều khán giả cho rằng, lẽ thường tình hai người trong cuộc sẽ lên tiếng xác nhận giúp Bảo Anh trước vô vàn bình luận thắc mắc từ độc giả. Tuy nhiên, đã 6 giờ trôi qua từ khi Bảo Anh chia sẻ status nhưng đôi vợ chồng đình đám ngày nào vẫn im hơi lặng tiếng. Họ không có một động thái nào để giúp đỡ đàn em trước những ồn ào suốt thời gian qua. Điều này rõ ràng là một sự bất thường. Bởi lẽ, Phạm Quỳnh Anh và Bảo Anh từng có mối quan hệ rất thân thiết. 

Bên cạnh đó, cảm xúc của Phạm Quỳnh Anh khi trả lời tin nhắn của Bảo Anh cũng được cho là có nhiều ẩn tình. Theo đó, thay vì thẳng thắn trò chuyện với đàn em thì nữ ca sĩ chỉ viết vài dòng cộc lốc thiếu chủ vị: "Ở đâu ra thế? Đểu thế?". Kết thúc mỗi câu, Phạm Quỳnh Anh cũng gắn thêm icon thể hiện sự xã giao chứ chẳng mặn mà gì mấy. Rất nhiều cư dân mạng cho rằng, bà mẹ hai con vì không muốn ồn ào nên đã chọn cách im lặng. 

Phản ứng đáng sợ của Phạm Quỳnh Anh sau khi được Bảo Anh tag thẳng tên vào status minh oan - Ảnh 3
Phạm Quỳnh Anh đăng bài chia sẻ mới nhất trước Bảo Anh 2 tiếng, sau đó thì im hơi lặng tiếng hoàn toàn - Ảnh: FBNV
Phản ứng đáng sợ của Phạm Quỳnh Anh sau khi được Bảo Anh tag thẳng tên vào status minh oan - Ảnh 4
Bảo Anh và Phạm Quỳnh từng có thời gian rất thân thiết khi cùng tham gia các chương trình âm nhạc - Ảnh: Internet
Bảo Anh công khai tin nhắn với Phạm Quỳnh Anh để dằn mặt những kẻ tung tin đồn cô cặp bồ Quang Huy

Bảo Anh công khai tin nhắn với Phạm Quỳnh Anh để dằn mặt những kẻ tung tin đồn cô cặp bồ Quang Huy

Trước tin đồn bị Phạm Quỳnh Anh đánh ghen vì có mối quan hệ tình cảm với nhà sản xuất Quang Huy, Bảo Anh đáp trả gay gắt.

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