Phạm Quỳnh Anh và Thu Thủy xinh đẹp đứng cạnh nhau sau đổ vỡ hôn nhân

Hậu trường 03/12/2018 17:04

Cùng trải qua đổ vỡ hôn nhân, Thu Thủy và Phạm Quỳnh Anh có nhiều sự đồng cảm khi gặp lại nhau trong đám cưới ca sĩ Ưng Hoàng Phúc.

Mới đây, Phạm Quỳnh Anh đã chia sẻ lên trang cá nhân loạt ảnh được chụp trong lễ cưới của Ưng Hoàng Phúc. Ngoài những bức ảnh chụp riêng với cô dâu chú rể thì nữ ca sĩ cũng đăng thêm ảnh chụp cùng ca sĩ Thu Thủy (cùng là thành viên nhóm nhạc H.A.T năm xưa).

Sau nhiều năm tan rã, hai thành viên đã đi lấy chồng và sinh con nhưng đều không có cái kết như mong muốn. Cuối năm 2017, Thu Thủy ly hôn và một mình nuôi con trai trong nước mắt. Tiếp đó một năm, Phạm Quỳnh Anh cũng kết thúc mối tình đẹp đẽ với ông bầu Quang Huy khiến nhiều người tiếc nuối. Tối 1/12 là dịp hai ca sĩ gặp lại nhau và cùng hàn huyên về những biến cố cuộc đời. Có thể thấy, tuy từng trải qua đổ vỡ nhưng cả Thu Thủy và Phạm Quỳnh Anh đều xinh đẹp một cách đáng ngạc nhiên. Trông họ như những bông hoa rực rỡ và kiêu hãnh dù đã hy sinh những năm tháng thanh xuân tươi đẹp trong hôn nhân nhiều cay đắng.

Phạm Quỳnh Anh và Thu Thủy xinh đẹp đứng cạnh nhau sau đổ vỡ hôn nhân - Ảnh 1
Đám cưới Ưng Hoàng Phúc và người mẫu Kim Cương thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ cả nước - Ảnh: FBNV
Phạm Quỳnh Anh và Thu Thủy xinh đẹp đứng cạnh nhau sau đổ vỡ hôn nhân - Ảnh 2
Thu Thủy và Phạm Quỳnh Anh tái xuất cực xinh đẹp trong hôn lễ của người anh thân thiết - Ảnh: FBNV
Phạm Quỳnh Anh và Thu Thủy xinh đẹp đứng cạnh nhau sau đổ vỡ hôn nhân - Ảnh 3
Phạm Quỳnh Anh và Thu Thủy xinh đẹp đứng cạnh nhau sau đổ vỡ hôn nhân - Ảnh 4
Sau ly hôn, Phạm Quỳnh Anh ngày càng xinh đẹp rạng ngời - Ảnh: FBNV
Phạm Quỳnh Anh và Thu Thủy xinh đẹp đứng cạnh nhau sau đổ vỡ hôn nhân - Ảnh 5
Phạm Quỳnh Anh và Thu Thủy xinh đẹp đứng cạnh nhau sau đổ vỡ hôn nhân - Ảnh 6
Phạm Quỳnh Anh và Thu Thủy xinh đẹp đứng cạnh nhau sau đổ vỡ hôn nhân - Ảnh 7
Sự mạnh mẽ của giọng ca 'Bụi bay vào mắt' khiến nhiều người hâm mộ nể phục - Ảnh: FBNV
Phạm Quỳnh Anh và Thu Thủy xinh đẹp đứng cạnh nhau sau đổ vỡ hôn nhân - Ảnh 8
Phạm Quỳnh Anh và Thu Thủy xinh đẹp đứng cạnh nhau sau đổ vỡ hôn nhân - Ảnh 9
Phạm Quỳnh Anh và Thu Thủy xinh đẹp đứng cạnh nhau sau đổ vỡ hôn nhân - Ảnh 10
Thu Thủy và Phạm Quỳnh Anh đều là bạn thân của Ưng Hoàng Phúc. Họ từng kết hợp tạo ra nhiều bản hit đi vào lòng khán giả - Ảnh: FBNV
Phạm Quỳnh Anh và Thu Thủy xinh đẹp đứng cạnh nhau sau đổ vỡ hôn nhân - Ảnh 11
Sau đổ vỡ hôn nhân, Phạm Quỳnh Anh tích cực xuất hiện ở các sự kiện của giới giải trí - Ảnh: FBNV
Phạm Quỳnh Anh, Thu Thủy nhắn nhủ trước lễ cưới Ưng Hoàng Phúc

Phạm Quỳnh Anh, Thu Thủy nhắn nhủ trước lễ cưới Ưng Hoàng Phúc

Lễ cưới của Ưng Hoàng Phúc và người mẫu Kim Cương được tổ chức vào tối 1/12 tại TP.HCM. Phạm Quỳnh Anh, Thu Thủy đã gửi đến Ưng Hoàng Phúc những lời chia sẻ ngọt ngào.

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