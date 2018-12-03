Phạm Quỳnh Anh và Thu Thủy xinh đẹp đứng cạnh nhau sau đổ vỡ hôn nhân

Cùng trải qua đổ vỡ hôn nhân, Thu Thủy và Phạm Quỳnh Anh có nhiều sự đồng cảm khi gặp lại nhau trong đám cưới ca sĩ Ưng Hoàng Phúc.
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Mới đây, Phạm Quỳnh Anh đã chia sẻ lên trang cá nhân loạt ảnh được chụp trong lễ cưới của Ưng Hoàng Phúc. Ngoài những bức ảnh chụp riêng với cô dâu chú rể thì nữ ca sĩ cũng đăng thêm ảnh chụp cùng ca sĩ Thu Thủy (cùng là thành viên nhóm nhạc H.A.T năm xưa).
Sau nhiều năm tan rã, hai thành viên đã đi lấy chồng và sinh con nhưng đều không có cái kết như mong muốn. Cuối năm 2017, Thu Thủy ly hôn và một mình nuôi con trai trong nước mắt. Tiếp đó một năm, Phạm Quỳnh Anh cũng kết thúc mối tình đẹp đẽ với ông bầu Quang Huy khiến nhiều người tiếc nuối. Tối 1/12 là dịp hai ca sĩ gặp lại nhau và cùng hàn huyên về những biến cố cuộc đời. Có thể thấy, tuy từng trải qua đổ vỡ nhưng cả Thu Thủy và Phạm Quỳnh Anh đều xinh đẹp một cách đáng ngạc nhiên. Trông họ như những bông hoa rực rỡ và kiêu hãnh dù đã hy sinh những năm tháng thanh xuân tươi đẹp trong hôn nhân nhiều cay đắng.